TAYANNA засвітила у Празі нардепа Тищенка: "Такий здоровань, а ховається"

TAYANNA засвітила у Празі нардепа Тищенка: "Такий здоровань, а ховається"

Українська співачка TAYANNA взяла участь у благодійній вечері в Чехїі.

Артистка виступала на заході, який організував всеукраїнський центр гуманітарної допомоги "Дорога миру". Там збирали кошти для ЗСУ.

У своєму фотоблогу виконавиця повідомила, яку суму пожертвували гості. Так, вдалося зібрати 2 200 000 грн. Ці кошти підуть на придбання авто для українських захисників.

Цікаво, що вечерю відвідав і нардеп Тищенко. Відповідні фото виконавиця показала в Instagram.

Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

У коментарях користувачі обурилися, чому Микола Тищенко за кордоном, коли в Україні війна.

Все класно… Але Тищенко… Це жесть

І ця гнида Тішенко втекла, тварюка

Цікаво, а що Тищенко там робить, коли в країні війна, а він між іншим, депутат?!

Патріот Тищенко

Хай краще і не повертається… Сором України

Такий здоровань, а ховається між жінками

Нагадаємо, зірка "Кварталу 95" спародіював Шольца. Юрій Великий показав канцлера Німеччини та його пояснення, чому країна не хоче постачати Україні тяжке озброєння.

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