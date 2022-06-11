TAYANNA засвітила у Празі нардепа Тищенка: "Такий здоровань, а ховається"

Українська співачка TAYANNA взяла участь у благодійній вечері в Чехїі.
Артистка виступала на заході, який організував всеукраїнський центр гуманітарної допомоги "Дорога миру". Там збирали кошти для ЗСУ.
У своєму фотоблогу виконавиця повідомила, яку суму пожертвували гості. Так, вдалося зібрати 2 200 000 грн. Ці кошти підуть на придбання авто для українських захисників.
Цікаво, що вечерю відвідав і нардеп Тищенко. Відповідні фото виконавиця показала в Instagram.
У коментарях користувачі обурилися, чому Микола Тищенко за кордоном, коли в Україні війна.
- Все класно… Але Тищенко… Це жесть
- І ця гнида Тішенко втекла, тварюка
- Цікаво, а що Тищенко там робить, коли в країні війна, а він між іншим, депутат?!
- Патріот Тищенко
- Хай краще і не повертається… Сором України
- Такий здоровань, а ховається між жінками
Нагадаємо, зірка "Кварталу 95" спародіював Шольца. Юрій Великий показав канцлера Німеччини та його пояснення, чому країна не хоче постачати Україні тяжке озброєння.
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