Таємна мобілізація та економія на фронті: генерал розкрив плани Путіна на весняно-літній наступ

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

Ескалація бойових дій на Близькому Сході несподівано принесла Росії економічну вигоду, яку Кремль планує конвертувати у військову перевагу в Україні. Завдяки стрибку світових цін на енергоносії Москва отримала фінансовий ресурс для підготовки до нового масштабного наступу, проте безпосередньо на лінії фронту окупаційні війська стикаються з критичними проблемами.

Про це розповів генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Як зазначає військовий експерт, війна в Ірані сприяла підвищенню цін на нафту та газ, що дозволило російському бюджету отримати додаткові надходження. Втім, цей ефект не буде довготривалим.

Реклама

«Для росіян у цьому є свої переваги відносно цін на нафту і газ, які вони будуть використовувати для купівлі іноземних громадян і своїх», — пояснює Романенко.

За його словами, саме ці кошти Путін спрямує на фінансування таємної мобілізації та масштабне вербування найманців за кордоном, щоб забезпечити живу силу для весняно-літнього наступу.

Попри фінансові вливання, демографічна ситуація у російській армії погіршується. Генерал-лейтенант наголошує, що вже три місяці поспіль окупанти зазнають втрат, які значно перевищують обсяги поповнення резервів. Кількість громадян, які долучаються до лав збройних сил РФ, продовжує стабільно зменшуватися.

Щоб компенсувати цей дисбаланс, Кремль змушений дедалі більше покладатися на залучення іноземців до бойових дій та проводити приховані мобілізаційні заходи всередині країни.

Реклама

Проблеми з логістикою та виснаженням запасів змусили російське командування кардинально змінити підхід до ведення бойових дій. Якщо раніше окупанти діяли «зухвало», маючи безлімітний артилерійський ресурс, то зараз на фронті фіксується жорсткий режим економії.

«Тепер настали ті часи, які вимагають іншого підходу. Вони намагаються перейти до виконання своїх завдань, але вже в умовах економії паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів», — підкреслив Романенко.

Весняний наступ Росії — останні новини

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що російські війська наразі не мають можливості здійснити новий наступ на столицю України, а чутки про можливий прорив на київському напрямку не відповідають дійсності.

Він наголосив, що ситуація перебуває під контролем, і підкреслив, що Україна продовжує тримати оборону завдяки стійкості та самопожертві військовослужбовців на передовій, які в надскладних умовах утримують фронт.