Таємна ротація на Курщині: як РФ використовує іноземні війська проти України - дані ГУР
Війська КНДР під командуванням Росії ведуть артилерійський вогонь, коригують удари РСЗВ та отримують бойовий досвід на війні в Україні.
Контингент армії КНДР продовжує брати участь у війні Росії проти України на боці агресора.
Деталі розповідає Головне управління розвідки МО України.
Станом на січень 2026 року північнокорейські солдати перебувають у Курській області, звідки ведуть атаки на прикордонні українські громади. Під командуванням російських офіцерів вони:
ведуть вогонь зі ствольної артилерії та РСЗВ;
виконують аеророзвідку та артилерійську розвідку;
коригують удари російських РСЗВ.
Одна з головних цілей участі КНДР у війні – оволодіння безпілотними технологіями та набуття досвіду ведення сучасних бойових дій.
За домовленістю Москви і Пхеньяна, проводиться регулярна ротація військових. З початку участі північнокорейського контингенту у війні проти України до КНДР повернулися близько 3 тисяч солдатів, здобувши бойовий досвід. Більшість із них стають військовими інструкторами, передаючи отримані навички армії КНДР.
Водночас Північна Корея зменшила обсяги постачання зброї до Росії. З початку року російські судна лише один раз зайшли до корейського порту, тоді як раніше такі рейси здійснювалися щонайменше тричі на місяць.