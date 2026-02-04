ТСН у соціальних мережах

Війна
258
1 хв

Таємна ротація на Курщині: як РФ використовує іноземні війська проти України - дані ГУР

Війська КНДР під командуванням Росії ведуть артилерійський вогонь, коригують удари РСЗВ та отримують бойовий досвід на війні в Україні.

Автор публікації
Кирило Шостак
Військові КНДР

Військові КНДР / © Associated Press

Контингент армії КНДР продовжує брати участь у війні Росії проти України на боці агресора.

Деталі розповідає Головне управління розвідки МО України.

Станом на січень 2026 року північнокорейські солдати перебувають у Курській області, звідки ведуть атаки на прикордонні українські громади. Під командуванням російських офіцерів вони:

  • ведуть вогонь зі ствольної артилерії та РСЗВ;

  • виконують аеророзвідку та артилерійську розвідку;

  • коригують удари російських РСЗВ.

Одна з головних цілей участі КНДР у війні – оволодіння безпілотними технологіями та набуття досвіду ведення сучасних бойових дій.

За домовленістю Москви і Пхеньяна, проводиться регулярна ротація військових. З початку участі північнокорейського контингенту у війні проти України до КНДР повернулися близько 3 тисяч солдатів, здобувши бойовий досвід. Більшість із них стають військовими інструкторами, передаючи отримані навички армії КНДР.

Водночас Північна Корея зменшила обсяги постачання зброї до Росії. З початку року російські судна лише один раз зайшли до корейського порту, тоді як раніше такі рейси здійснювалися щонайменше тричі на місяць.

