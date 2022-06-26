Таємна розмова більше не секрет: ЗМІ розповіли про перемовини Путіна та Макрона перед війною в Україні

Таємна розмова більше не секрет: ЗМІ розповіли про перемовини Путіна та Макрона перед війною в Україні

Французькі ЗМІ повідомили, що нібито 20 лютого напередодні війни в Україні Еммануель Макрон розмовляв з російським диктатором.

У телефонній розмові Путін звинуватив Володимира Зеленського у невиконанні "Мінських угод" та вимагав, щоб Україна та Європа домовлялась з сепаратистами з так званих "Л/ДНР".

Про це йдеться у фільмі французького телеканалу France 2, пише Le Parisien.

Як зазначає видання, 20 лютого Макрон зателефонував Путіну, щоб домовитись про припинення вогню на сході України. Французький президент вимагав від Путіна прямо сказати про його наміри. На це диктатор заявив, що мовляв "Зеленський відмовляється виконувати "Мінські угоди". Також Путін накинувся на Макрона, що той нібито хоче переглянути ці домовленості та закликав французького лідера звернути увагу на "мирні пропозиції самопроголошених республік".

"Я не знаю, де ваш юрист вивчав право. Я просто дивлюся на текст і намагаюсь його виконувати!" – нібито відповів на це Макрон.

Згодом французький президент прямо сказав Путіну, що "чхати ми хотіли на пропозиції сепаратистів" та запропонував організувати зустріч за участі всіх сторін війни в Україні.

Також Макрон пропонував Путіну зустрітись з Байденом для "деескалації ситуації". На це російський диктатор нібито неохоче погодився.

Нагадаємо, Велика Британія та Франція посилять військову підтримку України. Це необхідно для того, щоб зміцнити позиції України у війні проти Росії та у майбутніх переговорах.

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