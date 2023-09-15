Таємні угоди і криваві мільйони: найбільший у світі виробник діамантів потрапив до списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

Компанія з Індії продовжує співпрацю з РФ

Індійська компанія продовжує співпрацювати з агресором, закуповуючи алмази в Росії, попри санкції, введені проти РФ у цій сфері. У 2023 році компанія втричі збільшила закупівлю алмазів в РФ, порівняно з 2021 роком.

Індія є одним з основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з Росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів: у цій країні виготовляють 95% діамантів світу. Приблизно три чверті алмазів надходять з РФ, але до них не додають жодних офіційних документів, які могли б підтвердити їхнє походження.

SRK має річний дохід понад 1,3 млрд дол. США. Компанія, після придбання необроблених алмазів, виконує ограновування, полірування, класифікацію та експортує їх. Попри міжнародні санкції, які були введені у квітні 2022 року проти найбільшого видобувача алмазів у світі, російської “Алроси”, SRK продовжила скуповувати алмази в РФ, укладаючи “таємні угоди” з купівлі дорогоцінних каменів на сотні мільйонів доларів.

У 2023 році компанія втричі збільшила закупівлю алмазів у Росії

Водночас на своєму сайті компанія SRK повідомляє, що “необроблені алмази походять лише з країн, що беруть участь у Кімберлійському процесі, і не мають конфліктного походження. Ми перевіряємо всю нашу сировину, щоб забезпечити дотримання етичних міркувань”.

Проте цифри кажуть про інше. Так, за 2021 рік Shree Ramkrishna Exports закупила в Росії алмазів на понад 59 млн дол. США, а вже у 2022 році, після застосування західних санкцій проти Росії, — на понад 198 млн дол. США. У 2023 році компанія також активно продовжує співпрацю з агресором. Тільки за перше півріччя вона закупила алмазів на суму понад 132 млн дол. США, що втричі більше ніж в 2021.

Загалом у 2022 році Росія експортувала алмазів на 3,8 млрд дол. Але навіть такі незначні порівняно з доходами від продажу нафти суми мають для РФ велике значення, оскільки дозволяють фінансувати ведення війни проти України та утримувати свою економіку.

Нагадаємо, Сполучені Штати, Велика Британія та Європейський союз тиснуть на владу Обʼєднаних Арабських Еміратів, щоб країна припинила допомагати російським агресорам у війні проти України.

Читайте також: