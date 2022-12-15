Таємний фронт Херсонщини: як партизани допомагали ЗСУ в окупації та як ховалися від ФСБ

Під час окупації Херсона російськими військами у місті діяло велике угруповання українських партизанів, яке займалося розвідкою для ЗСУ.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Як пишуть журналісти, партизани стежили за дорогами, що ведуть до міста, дивилися відео з вуличних камер, спрямованих на ключові перехрестя, та виїжджали на велосипедах у поля, вдаючи, що пасуть худобу.

Партизани зробили стеження за російськими окупантами частиною свого повсякденного життя, зігравши ключову роль у коригуваннях точних ударів, які змусили Москву вивести війська з правого берега Дніпра.

"Ці люди бачать, як рухаються російські танки, вони бачать, куди солдати ходять обідати, де влаштовують вечірки, де перуть білизну, і діляться цією інформацією з нами. Без них наша армія нічого не знала б", — сказав Андрій, розвідник української бригади.

Член групи Максим, авторемонтник, тричі їздив до окупованого Криму з російським офіцером, чию машину він допомагав лагодити в Херсоні. Весь цей час Максим збирав цінну інформацію для українських військових.

Ще один партизан на ім'я Ігор розповів виданню, що входив до групи з 10 осіб, які закладали вибухові пристрої під машини російських офіцерів у Херсоні.

Один із членів групи був технічним фахівцем, який перехоплював російські повідомлення та редагував їх, видаляючи білий шум. Перехоплення дали українським військам інформацію про підготовку атак і полегшили визначення місця розташування російської артилерії.

ФСБ полювала за партизанами у Херсоні

У матеріалі сказано, що ФСБ проводила обшуки у будинках тих, кого вважала партизанами. Багато людей було затримано. Видання пише, що 28 березня співробітники ФСБ прийшли додому до одного з членів та заарештували його. Незабаром після цього було заарештовано ще двох учасників групи Telegram.

Учасники очистили свої журнали чату з тими, хто був затриманий, і запровадили нове правило: щоранку кожен учасник мав надсилати відео про себе вдома, щоб довести, що його не затримували. Будь-хто, хто не надішле відео, буде негайно видалено з групи.

За словами журналістів, попри те, що російські окупанти залишили Херсон, багато партизанів залишаються ув'язненими на окупованій території. Вони сподіваються на обмін військовополоненими.

Нагадаємо, Кремль відправив до України нову партію чекістів. Нові групи ФСБ почали пошуки українського підпілля. Серед їхніх завдань: радіоелектронна розвідка,прослуховування розмов, слідкуванням за інтернет-трафіком, глушіння сигналів під час руху військової техніки РФ.

Час розплати наближається: партизани отримали списки фейкових виборчих комісій у Мелітополі

Читайте також: