Таємний обʼєкт в Криму: що будують окупанти і як хочуть використати це для “СВО”

Про будівництво цього обʼєкта свідчать супутникові знімки.

В окупованому Криму Росія, ймовірно, зайнялася будівництвом об'єкта для “СВО”. Відповідне підозрюють аналітики, посилаючись на картинку супутникових знімків.

Зокрема, моніторингова група “Кримський вітер” пише, що його будують біля траси між Красноперекопськом і селом Ішунь (північ півострова).

Там припустили, що об'єкт може мати для Росії військове значення.

“Цілком можливо, що військовий. Хто знає подробиці або зняв фото/відео — пишіть”, — акцентують там.

Супутниковий знімок. Фото: Telegram “Крымский ветер”

Трохи згодом один з українців повідомив проєкту, що це може бути водоочисна споруда. Як відомо, після підриву Каховської ГЕС на півострові посилилася проблема з наявністю життєво необхідного ресурсу — чистої води.

Нагадаємо, 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, чим завдали непоправної шкоди флорі й фауні місцевості, знищили врожай, поставили під загрозу життю людей і зруйнували їхні будинки, але найголовніше — поставили під загрозу безпечну роботу ЗАЕС.

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