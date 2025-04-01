Таємнича операція в РФ та плани ворога: полковник ЗСУ розповів про успіхи на війні

Віталій Нащубський — полковник, командир 92-ої штурмової бригади / © скриншот з відео

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Командир 92-ї штурмової бригади Віталій Нащубський в ексклюзивному інтерв’ю спеціальному кореспонденту «ТСН Тиждень» Андрію Цаплієнку розповів про втрати ворога на війні та загрозу на Харківщині.

ТСН.ua зібрав ключові тези із розмови військового та журналіста.

Як воюють бійці КНДР

За словами військового, північнокорейські військові, які воюють на Курщині — це дуже добре підготовлені та злагоджені бійці до 35 років.

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Нащубський зауважив, що бійці із КНДР працюють чітко за вказівками свого командира та на деяких ділянках воюють безстрашно. Це проявляється у бою, коли попри втрату своїх товаришів вони продовжують воювати.

За словами полковника, з ними складно було воювати, але вдалося знищити багато.

«Вони розуміють, що під час наступу є втрати, коефіцієнт втрат, але далі вони нарощують, нарощують. Складно було воювати, але успішно — Залишилось їх багато там в землі», — резюмував військовий.

Проміжні підсумки Курської операції

Як розповів Нащубський, у Курській області ЗСУ вдалося витягнути дуже багато військ, сил і засобів противника зі своєї території.

«Я впевнений, я це бачив, витягнули багато військ, завдали їм шкоди великої в живій силі, в техніці. Ми ж це всі бачили також в засобах масової інформації, що вони багато військ і сил там застосовували», — зазначив полковник.

Втрати РФ та України

ЗА словами полковника, втрати Росії у війні є набагато більшими, ані в України.

Нащубський зазначив, що для себе він щомісяця проводить підрахунки втрат на фронті.

«Тобто, ми в цьому місяці знищили стільки-то танків, засобів артилерії, стільки літаків, живої сили. В полон взяли певну кількість противника. І так само дивлюся свої втрати безпосередньо. Тому аналіз проводиться», — сказав комбриг.

Він акцентував, що у росіян набагато більші втрати, ніж в українських захисників. Приблизно у 5-6 разів.

Нові загрози на Харківщині

На Харківщині росіяни утримують буферні зони біля Глибокого та Вовчанська. Біля Куп’янська вони намагаються створити ще два плацдарми на Осколі, щоб послабити українську оборону.

«Плацдарм, що він ширший, то більше в нього перспектив навести переправу і застосувати техніку. Зараз там тільки малі групи. Якщо це буде переправа, то вона буде знищена. Але якщо їх декілька, то буде складно їх ловити і ловити їхні маневри», — каже Віталій Нащубський, командир 92-ї ОШБр.

Таємнича операція у РФ

Українські війська діють на території Росії, зокрема в Бєлгородській та Курській областях. Таємнича операція на Бєлгородщині створює буферну зону вже на території Росії, також на й на території Курщини досі залишаються українські військові.

«Конкретику їхнього завдання я не буду поширювати, але вони виконують певні функції там», — каже Віталій Нащубський, командир 92-ї ОШБр.

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Після того, як більша частина українського угруповання відійшла з Курщини, зрозуміло, як далі будуть діяти росіяни.

«Вони прогнозовано спробують розширити свої плацдарми на Харківщині. „Вісімдесят другий“ міномет — не найбільший калібр, який є в 92-й бригаді, але саме від цих хлопців залежить, чи вдасться не підпустити російських штурмовиків впритул до українських позицій на дистанцію стрілецького бою», — зауважив Андрій Цаплієнко.

Спроби росіян просунутись ближче до Харкова закінчуються повним знищенням їхніх штурмових груп.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: «Класика війни закінчилася» — ЕКСКЛЮЗИВНЕ інтерв’ю командира 92-ої бригади

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