Війна
764
2 хв

Таємничий дрон РФ з’явився на передовій: що про нього відомо

На фронті з’явився розвідник V2U з лінійки інноваційних дронів зі штучним інтелектом.

Дар'я Щербак
Безпілотник

На всіх напрямках фронту цього тижня помітили нову розвідувальну версію безпілотника V2U зі штучним інтелектом. Вона відрізняється від ударної модифікації відсутністю хвостових стабілізаторів у центрі.

Про це повідомив фахівець у галузі військового зв’язку і комунікаційних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Дрон / © Фото з відкритих джерел

Після виконання розвідувальної місії дрон повертається на землю за допомогою парашута. Усередині апарата немає жодних російських деталей, а виробник і розробник залишаються невідомими.

Дрон / © Фото з відкритих джерел

«Коли ми вивчали трофеї там у програмі V2U були різні назви цієї лінійки дронів. Ударний є. Розвідник уже теж є. Залишився дрон кур’єр для логістики», — зазначив Флеш.

Він називає розвиток цієї серії БПЛА зі штучним інтелектом однією з найбільш інноваційних і водночас небезпечних тенденцій у сучасних бойових діях.

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія суттєво збільшує темпи виробництва безпілотних літальних апаратів і прагне до повного імпортозаміщення компонентів. За його словами, агресор має амбітні плани на 2025 рік — випустити близько 79 тисяч дронів різних типів.

Зокрема, йдеться про 40 тисяч апаратів «Герань-2», 5700 — «Гарпія-1» та приблизно 34 тисячі апаратів «Гербера» й інших хибних цілей. Для досягнення цих показників Росія розгорнула додаткові виробничі лінії, зокрема в Іжевську та Єлабузі.

Скібіцький наголосив, що країна-агресор активно працює над тим, щоб повністю відмовитися від імпорту та замінити всі ключові складові власним виробництвом.

