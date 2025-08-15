Таємничий дрон РФ з’явився на передовій: що про нього відомо

Безпілотник

На всіх напрямках фронту цього тижня помітили нову розвідувальну версію безпілотника V2U зі штучним інтелектом. Вона відрізняється від ударної модифікації відсутністю хвостових стабілізаторів у центрі.

Про це повідомив фахівець у галузі військового зв’язку і комунікаційних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Дрон / © Фото з відкритих джерел

Після виконання розвідувальної місії дрон повертається на землю за допомогою парашута. Усередині апарата немає жодних російських деталей, а виробник і розробник залишаються невідомими.

Дрон / © Фото з відкритих джерел

«Коли ми вивчали трофеї там у програмі V2U були різні назви цієї лінійки дронів. Ударний є. Розвідник уже теж є. Залишився дрон кур’єр для логістики», — зазначив Флеш.

Він називає розвиток цієї серії БПЛА зі штучним інтелектом однією з найбільш інноваційних і водночас небезпечних тенденцій у сучасних бойових діях.

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія суттєво збільшує темпи виробництва безпілотних літальних апаратів і прагне до повного імпортозаміщення компонентів. За його словами, агресор має амбітні плани на 2025 рік — випустити близько 79 тисяч дронів різних типів.

Зокрема, йдеться про 40 тисяч апаратів «Герань-2», 5700 — «Гарпія-1» та приблизно 34 тисячі апаратів «Гербера» й інших хибних цілей. Для досягнення цих показників Росія розгорнула додаткові виробничі лінії, зокрема в Іжевську та Єлабузі.

Скібіцький наголосив, що країна-агресор активно працює над тим, щоб повністю відмовитися від імпорту та замінити всі ключові складові власним виробництвом.