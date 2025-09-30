Таємний канал постачання зброї для України під загрозою: що станеться далі

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Понад рік чеська програма із пошуку та постачання артилерійських боєприпасів по всьому світу була найважливішим каналом підтримки для українських сил, які критично потребують снарядів. Завдяки цій ініціативі, яку фінансують мільярдами доларів країни НАТО, вдалося закупити понад 2,5 мільйона одиниць боєприпасів. Цей постійний притік значною мірою дозволив Україні вистояти проти наступу Росії.

Однак, як повідомляє The New York Times, ця програма, відома своєю непрозорістю та залежністю від тіньових комерційних угод, тепер опинилася під загрозою.

Політична загроза та втома від війни

Криза навколо програми загострюється напередодні парламентських виборів у Чехії, де, за прогнозами, переможе опозиційна популістська партія "Ано". Лідер цієї партії пообіцяв або розформувати програму, або передати її під контроль НАТО, щоб зосередитися на внутрішніх економічних пріоритетах.

Реклама

Популісти відкрито критикують ініціативу, називаючи її завищеною та непрозорою. Ярослав Бзох, депутат Європарламенту від "Ано", заявив, що зростання споживчих цін робить людей "дедалі нервовішими", і думка про те, що програма гальмує економіку, вкоренилася у свідомості виборців.

Андрій Бабіш (у центрі), лідер правопопулістської партії "Ано". / © reuters.com

"Люди втомлюються, і цим зловживають із політичною метою," — заявляє Алоїс Вітецька, високопосадовець Міністерства оборони Чехії, звинувачуючи "Ано" у грі на втомі виборців від війни в Україні. Він наголосив, що допомога Україні відповідає інтересам національної безпеки Чехії.

Хоча чиновники заявляють, що програма обходиться чеським платникам податків відносно недорого, її непрозорість стала політичною ахіллесовою п'ятою.

Секрет успіху: пошук боєприпасів поза НАТО

Чеська ініціатива була створена на початку 2024 року, коли українські сили зіткнулися з гострим дефіцитом артилерійських снарядів (зокрема, калібру 155-мм). Тоді ж західні арсенали були вичерпані, а Конгрес США блокував військову допомогу.

Реклама

Чехія використала свої старі зв'язки з часів СРСР, а також контакти своїх виробників зброї. Вони таємно з'ясовували, чи готові країни, які мають дипломатичні чи теплі відносини з Росією, продати боєприпаси для України.

Як пояснив пан Вітецька, директор Агентства міжнародного співробітництва Міноборони, ці країни погодилися продавати снаряди — за умови, що їхні назви залишаться таємницею, щоб захистити їх від Росії. З того часу всі закупівлі для програми (понад 2,5 мільйона одиниць) здійснювалися саме у країн, які не входять до НАТО.

Критичне значення для України

Керівництво Чехії та НАТО одноголосно підтверджує критичне значення цієї секретної ініціативи.

"Без боєприпасів, наданих у рамках цієї ініціативи, Україна вже втратила б Донбас", — заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський, маючи на увазі східну територію України, де тривають найкривавіші бої.

Реклама

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав "унікальну ініціативу Чехії щодо боєприпасів" яскравим прикладом "істотної" підтримки України.

Секретність як ризик

Парадоксально, але саме секретність, що забезпечила успіх ініціативи, тепер використовується політичними опонентами для сумнівів у її легітимності.

Колишній високопоставлений співробітник Міноборони Чехії Ян Йірес, який брав участь у проєкті, повідомив, що точне походження боєприпасів залишається невідомим, але більша їх частина була закуплена в Африці, Азії та Південній Америці.

Гроші, які союзники по НАТО пожертвували (за оцінками Йіреса, це кілька мільярдів доларів), проходять через чеських виробників зброї. Ці компанії закуповували снаряди, перевіряли їхню справність і потім відправляли до України. Власний внесок Чехії є відносно невеликим, становлячи близько $41 мільйона станом на червень 2024 року.

Реклама

Партія "Ано" використовує секретність як привід для скасування програми. "Ми не знаємо, скільки нам доведеться за неї заплатити, і чи піде вона безпосередньо на Україну", — заявив представник партії Ярослав Бзох.

Спроба передати програму НАТО

Хоча лідер "Ано" Андрій Бабіш раніше називав програму "гнилою", партія дещо пом'якшила позицію, запропонувавши передати її під контроль штаб-квартири НАТО у Брюсселі.

Критики цього плану попереджають, що це може мати стримуючий ефект: продавці можуть побоятися ідентифікації з боку НАТО, що спричинить гнів Росії. Директор Агентства міжнародного співробітництва Міноборони Алоїс Вітецька пояснив: "Вся суть у делікатності наших дій, у механізмі, який дозволяє нам не привертати уваги до країни".

Експерти також зазначають, що для придбання військової техніки за межами альянсу державам-членам НАТО потрібна одноголосна згода. Колишній помічник генсекретаря НАТО Каміль Гранд вважає, що модель, де Чехія виступає провідною країною, "ймовірно, більш гнучка та ефективна".

Реклама

Без такої системи, як чеська програма, незрозуміло, як Україна зможе задовольнити свої потреби. Україна щодня випускає близько 15 000 снарядів.

Хоча Європа нарощує виробництво (очікується, що 2025 року буде виготовлено два мільйони артилерійських снарядів), цього вистачило б лише на чотири місяці.