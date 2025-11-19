Новий раунд мирних переговорів: Зеленський обговорить деталі "таємної угоди" в Туреччині та Києві

Переговори Росії та України

Зусилля з відновлення мирних переговорів, схоже, набирають обертів, проте між Києвом, Москвою та Вашингтоном виникла напруга через таємні консультації щодо «дорожньої карти» припинення війни. Водночас Росія не демонструє жодних ознак зміни своїх максималістських умов.

Про це пише Reuters.

На тлі дипломатичної активізації президент Володимир Зеленський прилетів до Туреччини.

«Зробити все можливе, щоб наблизити закінчення війни, є головним пріоритетом України», — заявив Зеленський, підкресливши, що планує «оживити переговори» та обговорити з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, як встановити «справедливий мир» в Україні.

Туреччина, як член НАТО, що підтримує тісні зв’язки з обома сторонами, є ключовим майданчиком для дипломатії.

Ультиматум Путіна

Попри дипломатичні спроби, Москва продовжує пресувати Київ. Російська сторона не продемонструвала жодних ознак того, що відмовляється від своїх ультимативних вимог:

Відмова від НАТО: Київ має відмовитися від планів приєднання до військового альянсу НАТО.

Виведення військ: Україна повинна вивести війська з чотирьох областей, які Москва вважає частиною Росії.

Кремль заявив, що російські представники не братимуть участі в переговорах, але Володимир Путін відкритий для обговорення з США та Туреччиною результатів дискусій.

Ситуація ускладнюється повідомленнями про таємну діяльність Вашингтона. Видання Axios повідомило, що США таємно працюють над дорожньою картою з 28 пунктів щодо припинення війни, консультуючись із Росією.

Високопоставлений український чиновник повідомив агентству Reuters, що Київ справді отримав «сигнали» про пакет пропозицій США, які Вашингтон обговорював з РФ.

«Україна не брала жодної участі в підготовці цих пропозицій», — додав український чиновник.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про це повідомлення, заявив, що «поки жодних нововведень у цьому плані, про які можна було б вам повідомити, немає».

Нагадаємо, на тлі повільного, але тривалого наступу РФ дедалі менше очікувань щодо швидкого укладення мирної угоди між Києвом і Москвою. Reuters зазначає, що обидві сторони фактично готують суспільство та економіку до можливих років затяжної війни.

В Україні вже працюють сотні збройових компаній, а виробництво безпілотників цього року може сягнути мільйонів одиниць. Аналітики додають, що затяжний характер бойових дій формує сприйняття служби як «квитка в один кінець», адже командири неохоче звільняють досвідчених бійців навіть після багаторічної служби.