Відмовити у наданні відстрочки можуть будь-кому з військовозобов'язаних

Підстави у відмові у наданні відстрочки не визначені, тому комісії при ТЦК можуть відмовляти у її наданні

Комісії при ТЦК матиме надзвичайно широкі повноваження у питанні схвалення чи відмови у наданні відстрочки усім, хто подасть таку заяву, крім заброньованих за органами влади, зазначають експерти судово-юридичної газети.

Постановою від 16 травня №560 Уряд затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, у якому визначено порядок надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення.

Саме цей порядок наразі є єдиним актом, який конкретизує механізм розв'язання питання, надається особі відстрочка чи ні. Тому що закон про посилення мобілізації лише відсилає до цього порядку призову у питанні відстрочки, не даючи безпосередньо відповіді на питання щодо підстав для відмови у її наданні.

Зазвичай, роз'яснюють експерти, у нормативно-правових актах встановлюється перелік підстав для відмови органом влади громадянину в його зверненні. Підставами відмови можуть бути, наприклад, «недостатність» чи «невідповідність» документів, невірне оформлення тощо. Але у постанові №560 взагалі не виписано будь-яких підстав для відмови. Все, що сказано стосовно відстрочки у закону — це те, що «перевірка підстав щодо надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється ТЦК».

У постанові 560 лише встановлюється, який повинен бути склад комісії при районних (міських) ТЦК для розгляду питань надання військовозобов’язаним відстрочки.

Порядок надання відстрочки

Військовозобов'язані (крім заброньованих) за наявності підстав для одержання відстрочки особисто подають на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК або його відділу заяву за формою, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком до постанови.

Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.

Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки, яке оформляється протоколом.

Про прийняте комісією рішення військовозобов'язаного повідомляють засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою заявнику не пізніше, ніж на наступний день після ухвалення такого рішення.

Якщо рішення позитивне, військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки за формою, визначеною у додатку 6. У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов’язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за формою, визначеною у додатку 7. У додатку вказано, що комісія має вказати причини відмови.

Відмова від надання відстрочки

Оскільки, через те, що судячи з постанови Кабміну, причини відмови не зазначені, комісії при ТЦК може вказати їх на свій розсуд.

Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку. Але оскільки жодної конкретизації стосовно переліку підстав для відмови у наданні відстрочки постанова 560 не містить, суд не зможе оцінити законність прийнятого комісією рішення у разі звернення особи, не зможе визначати, чи було рішення комісії при ТЦК законним, тобто, чи відповідало воно закону про мобілізацію та постанові 560.

У разі втрати (зміни) підстав щодо надання військовозобов’язаним відстрочки комісія може скасувати (змінити) раніше прийняте нею рішення, про що повідомляється заявнику письмово не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення за формою, визначеною у додатку 10.

У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаний направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

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