"Мітинг" у Ковелі: чому працівники ТЦК затримали кількох хлопців

В Ковелі під час звичайної перевірки військово-облікових даних громадян України через відсутність військово-облікових документів троє чоловіків були запрошені до Ковельського РТЦК та СП для перевірки їхнього відношення до військової служби. Однак ця ситуація викликала обурення серед мешканців міста.

Волинський обласний ТЦК та СП дав роз’яснення ситуації.

“На Шацькому блокпості працівники ТЦК забрали декількох хлопців: обурені люди влаштували мітинг..”, “У Ковелі штурмували ТЦК – ЗМІ..”, “У місті на Волині штурмували ТЦК – ЗМІ..”, “У Ковелі біля ТЦК триває мітинг..”, - такими заголовками вчора та сьогодні з ночі рясніють пабліки українських соціальних мереж та російських пропагандистських засобів масової інформації, - йдеться у повідомленні.

У ТЦК уточнили, що їхні представники не мають права затримувати громадян за адміністративні правопорушення; цю функцію виконує лише національна поліція. Також нагадали, що згідно із Законом України "Про правовий режим воєнного стану", чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ та документ, що посвідчує особу, і пред'являти їх за вимогою уповноважених осіб.

Нагадаємо, 3 серпня в Ковелі відбувся мітинг під будівлею ТЦК і СП через затримання кількох хлопців. За словами очевидців, удень на Шацькому блокпості працівники ТЦК і СП зупинили хлопців, забрали у них телефони та ключі від машини, а потім доправили до відділу ТЦК. Це викликало обурення місцевих жителів, які організували протест. Хлопців пізніше відпустили, але мітинг тривав.

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