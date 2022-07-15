"Те, що лишилося від сільської школи": Резниченко показав наслідки ракетних ударів по Дніпропетровщині

Російські окупанти вночі 15 липня атакували відразу три райони Дніпропетровської області. Гатили військові злочинці РФ з різного озброєння.
Окупанти під час обстрілу Дніпропетровської області зруйнували школу в Синельниківському районі. Також від ворожих ракет постраждали Криворіжжя та Нікопольський район.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
“Те, що лишилося від сільської школи у Синельниківському районі. Вночі російські варвари скерували на неї ракету”, - написав Валентин Резніченко.
По Нікополю окупанти били з “Градів”. Там сталася пожежа на полі. Надзвичайники згодом виявили уламки від фосфорних снарядів. На Криворіжжі знову накрили Зеленодольск - влучили у паркову зону.
Нагадаємо, що окупанти вночі вдарили ракетами по Харкову: пошкоджені навчальні заклади.
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