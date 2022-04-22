"Те, що ми очікували": Зеленський відреагував на новий пакет допомоги від США

Президент Володимир Зеленський відреагував на те, що Сполучені Штати оголосили про новий пакет підтримки для України.
Зеленський розповів, що саме Україна отримає від Вашингтона і чому це важливо.
Про це глава держави сказав у відеозверненні в ніч проти 22 квітня.
За його словами, пакет включає дуже потужні оборонні інструменти для наших військових. Зокрема, це артилерія, снаряди, безпілотники. Зеленський наголосив, що ця допомога — саме те, чого очікувала Україна
"Я вдячний партнерам за допомогу і закликаю ще пришвидшити постачання потрібної для України зброї, щоб ми могли наблизити мир", — зазначив президент.
Раніше Володимир Зеленський прозвітував про співпрацю з міжнародними партнерами.
Нагадаємо, що Байден оголосив про новий масштабний пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів і додатково США нададуть Україні 500 млн доларів для стабілізації економіки.
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