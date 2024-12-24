Те, що сталося з Покровськом, може трапитися з Павлоградом, Дніпром, Харковом і Києвом – військовий назвав умову

Він наголосив, що ні в якому разі не каже "все пропало", але вважає, що миру та виборів "в найближчій перспективі – місячній або пів річній, не буде".

Те, що сталося з Покровськом, може трапитися з Павлоградом, Дніпром, Харковом і Києвом, якщо українці не змінять ставлення до війни.

Про це заявив колишній нардеп, а зараз військовий, головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов в інтерв'ю Radio NV.

За словами військового, суспільство в тилу поринуло в свою інформаційну бульбашку. Розмови про можливість швидкої перспективи вступу в НАТО, заходу міжнарожного контингенту чи закінчення війни відволікають увагу українців.

"І це суспільство розхолоджує. По-перше, людина, яка ще сумнівалась, тим не менш думала, чи йти їй воювати, точно не піде. Другий момент, що той, хто постійно донатив, донатити не буде: а навіщо витрачати кошти, у лютому все закінчиться? І цим живуть більшість людей, мені здається, в містах, де немає війни", – каже Фірсов.

Він наголосив, що ні в якому разі не каже "все пропало", але вважає, що: "миру в найближчій перспективі – місячній або пів річній не буде, виборів не буде". Тому закликає всі ресурси вкладати у захист країни.

"Я хочу, щоб люди усвідомили. Колись ми приїздили до Покровська, гуляли по парку і їли морозиво. І зараз туди прийшла війна. І те саме може трапитися у найближчій перспективі з Павлоградом, Дніпром, Харковом, Києвом, якщо ми не перестанемо вестися на цю мантру, що ось-ось закінчиться війна і почнуться вибори. Ні за кого не треба буде голосувати, якщо ми програємо, і, умовно, ворог піде на Київ", – сказав Фірсов.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, чи готовий поступитися українськими територіями, щоб завершити війну.

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