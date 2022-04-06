"Те, що коїться в Бучі, що Путін зробив в Україні, зовсім недалеке від геноциду" - Джонсон

"Те, що коїться в Бучі, що Путін зробив в Україні, зовсім недалеке від геноциду" - Джонсон

Міжнародна спільнота введе більше санкцій проти Росії.

Зв’язані та розстріляні тіла на українських вулицях Бучі "недалекі від геноциду".

Вбивства у Бучі під Києвом викликали глобальний резонанс, міжнародна спільнота введе більше санкцій проти Росії.

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Про це заявив очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон, пише Reuters.

«Коли ми дивимось на те, що коїться в Бучі, що Путін зробив в Україні, і що, як на мене, зовсім недалеке від геноциду, не дивно, що люди реагують таким чином", - сказав він журналістам.

Він також додав, що міжнародна спільнота, у тому числі Велика Британія, рухатиметься синхронно щодо "введення нових санкцій і обмежень проти режиму Володимира Путіна".

Нагадаємо, Борис Джонсон записав відеозвернення до росіян.

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