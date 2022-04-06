"Те, що коїться в Бучі, що Путін зробив в Україні, зовсім недалеке від геноциду" - Джонсон

Міжнародна спільнота введе більше санкцій проти Росії.
Зв’язані та розстріляні тіла на українських вулицях Бучі "недалекі від геноциду".
Вбивства у Бучі під Києвом викликали глобальний резонанс, міжнародна спільнота введе більше санкцій проти Росії.
Про це заявив очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон, пише Reuters.
«Коли ми дивимось на те, що коїться в Бучі, що Путін зробив в Україні, і що, як на мене, зовсім недалеке від геноциду, не дивно, що люди реагують таким чином", - сказав він журналістам.
Він також додав, що міжнародна спільнота, у тому числі Велика Британія, рухатиметься синхронно щодо "введення нових санкцій і обмежень проти режиму Володимира Путіна".
Нагадаємо, Борис Джонсон записав відеозвернення до росіян.
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