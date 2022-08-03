"Те, що відбувається зараз, це лише квіточки": Арестович попередив українців про складний період війни

За словами Арестовича, те, що відбувається зараз, "це лише квіточки, а от ягідки слід очікувати протягом тижня".

Про це радник ОП анонсував у розмові з російським правозахисником, журналістом Марком Фейгіним у середу, 3 серпня.

Арестович повідомив про загальну воєнну ситуація на фронтах. Так, за його словами, наразі у Харківській області точаться бої місцевого значення з обстрілами населених пунктів. Однак на Ізюмському напрямку спостерігається відносне затишшя.

"Особливо принципового нічого не відбувається. Ми - перед затишшям, справжні події розпочнуться протягом тижня. Поки йдуть події, які багатьом, особливо тим, хто за місцем, здаються. Але якщо дивитися на стратегічний розмах усього театру, то розуміємо, що це- місцеві дії. Проте ці місцеві дії мають і мету, і результати", - сказав радник керівника ОП.

Нагадаємо, український журналіст Юрій Бутусов вважає, що війна Росії проти України може тривати ще довгі роки. Він вважає, що армія РФ не зупиниться після захоплення Донбасу, її можна лише розбити.

Ексклюзив ТСН: інтерв'ю з військовим, який збиває російські крилаті ракети

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.