"Те, що я пережила, нагадує мені зараз Україну": учасниця Варшавського повстання виступила із емоційною заявою

Учасниця Варшавського повстання Ванда Трачик-Ставська під час промови до пам'ятної дати закликала світ допомогти українцям постачанням зброї, аби якнайскоріше здолати Росії та Путіна з його загарбницькими планами.

Трачик-Ставська сказала, що 1944 року повстанці припинили битву з німецькими окупантами, розуміючи, що шансів немає, бо "підвели союзники", які “могли дати зброю та боєприпаси”, але не зробили цього.

Про це Трачик-Ставська сказала 1 серпня на День пам'яті Варшавського повстання.

Вона закликала всіх допомагати Україні і подякувала всій Польщі за прихисток жінок із маленькими дітьми, які змушені тікати зі своєї Батьківщини через агресивні дії Росії.

"Ми відбирали їх голими руками у ворога, тому й гинули. Закликаю, бо в Україні триває війна: якнайшвидше допоможіть їм найсучаснішою зброєю. Закликаю увесь світ. Я говорю це як солдат, який знає, що означає тримати зброю в руці", - сказала жінка, яку цитує The Warsaw.

Крім того, одному з інтерв'ю вона додала, "якби українцям дали зброю раніше, щойно її пообіцяли, загинуло б значно менше".

"Я не можу спати ночами, бо те, що я пережила під час повстання, нагадує мені зараз про Україну", - підсумувала вона.

Нагадаємо, українцям спростили процедуру отримання "Карти поляка".

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