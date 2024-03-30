Театр абсурду: росіяни під Кринками намагаються "залякати" ЗСУ манекенами – відео

Окупанти придумали чергову "потужну ідею" на війні.
Військовий Юрій Мадяр показав епічне відео з околиці Кринків на Херсонщині. Так, окупаційна армія Росії влаштувала черговий театр абсурду – росіяни завезли до Кринків манекени. Деяких із них вже навіть встигли нарядити і розсадити у човни.
Про це написав у своєму Telegram-каналі.
"Русня вночі завезла до зачарованого лісу манекенів… Виїзний театр абсурду. А ось вже ряжені на човнах, по лісу запускають…Сподіваються, що хтось на це поведеться. Пілоти, пам'ятайте про хибні цілі", - прокоментував він.
Нагадаємо, у Кринках росіяни без успіху намагаються прорвати оборону ЗСУ.
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