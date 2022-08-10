Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Театр абсурду "руского миру": маріупольці скаржаться на безлад, який влаштували окупанти в місті

Дата публікації
Перегляди
771
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Театр абсурду "руского миру": маріупольці скаржаться на безлад, який влаштували окупанти в місті

Фото: Getty Images

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя досі не отримують електропостачання до будинків, які майже всі у місті зруйнували російські окупанти.

Місцеві розповідають, що у Маріуполі стовпи ліній електропередач просто валяються посеред вулиць. Окупанти їх не прибирають.

Про це повідомляє міськрада.

"Маріупольці досі не отримують електропостачання до будинків. Не дивлячись на голосні заяви окупантів, що місто освітлено, жителі пишуть, що окупанти проводять електропостачання до своїх установ, але не до житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

 Натомість окупанти виставляють освітленні ділянки вулиць для показової картинки.

"Театр абсурду "руского миру". Незадоволення зростає серед маріупольців. Вони розуміють, що зрадники розказують байки. Світла та води немає й не буде. А про опалення ніхто вже навіть і не мріє", - додали в міськраді.

Маріупольці, своєю чергою, обурюються і кажуть: "Ніхто не приходів і нічого не оглядав! І де ж згадане "дострокове рішення проблеми"? Якщо ніхто й не намагався її вирішити!".

Нагадаємо, у Маріуполі проводять приховану мобілізацію, людям надсилають повідомлення з пропозицією роботи.

Читайте також:

Пережила блокаду Маріуполя та стала чемпіонкою Європи - історія Вероніки Шурди

Пережила блокаду Маріуполя та стала чемпіонкою Європи - історія Вероніки Шурди

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація