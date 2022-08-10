"Театр абсурду "руского миру": маріупольці скаржаться на безлад, який влаштували окупанти в місті

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя досі не отримують електропостачання до будинків, які майже всі у місті зруйнували російські окупанти.

Місцеві розповідають, що у Маріуполі стовпи ліній електропередач просто валяються посеред вулиць. Окупанти їх не прибирають.

Про це повідомляє міськрада.

"Маріупольці досі не отримують електропостачання до будинків. Не дивлячись на голосні заяви окупантів, що місто освітлено, жителі пишуть, що окупанти проводять електропостачання до своїх установ, але не до житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

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Натомість окупанти виставляють освітленні ділянки вулиць для показової картинки.

"Театр абсурду "руского миру". Незадоволення зростає серед маріупольців. Вони розуміють, що зрадники розказують байки. Світла та води немає й не буде. А про опалення ніхто вже навіть і не мріє", - додали в міськраді.

Маріупольці, своєю чергою, обурюються і кажуть: "Ніхто не приходів і нічого не оглядав! І де ж згадане "дострокове рішення проблеми"? Якщо ніхто й не намагався її вирішити!".

Нагадаємо, у Маріуполі проводять приховану мобілізацію, людям надсилають повідомлення з пропозицією роботи.

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