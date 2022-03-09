"Театр військових дій розвивається" - Кім про ситуацію в Миколаєві, який обстрілюють окупанти

Окупанти обстрілюють позиції Миколаєва з північно-східного напрямку.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів про ситуацію у регіоні станом на вечір 9 березня. За його словами, Миколаїв обстрілюють з північно-східного напрямку.

Про це заявив Віталій Кім у своєму відеозверненні.

"Нині не можу розповідати подробиці. Обстрілюють наші позиції з північно-східного напрямку. Ми зараз окопуємось. Ворог не спить, стежить за нашими переміщеннями. Роблять різні вкидання. Я прошу вас – не реагуйте... Щодо військових дій. Театр військових дій розвивається у наш бік. Знаємо, що у ворога є проблеми із постачанням", - сказав Кім.

Нагадаємо, російські військові увечері 9 березня розпочали обстріл Миколаєва "Градами" та "Ураганами".

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