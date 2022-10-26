"Тебе знімає камера 24/7, світло ввімкнене постійно" – начальник штабу "Азов" Кротевич про російський полон

Начальник штабу полку "Азов", майор Богдан Кротевич (позивний "Тавр"), якого звільнили з полону росіян, розповів, що на четвертий день після виходу з комбінату "Азовсталь" його з колонії в окупованій Оленівці на Донеччині перевезли до Москви.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістові Дмитру Гордону.

Як розповів Кротевич, до в'язниці "Лефортово" в Москві його доправили літаком, ймовірно, через російські міста Ростов-на-Дону або Таганрог.

"Коли ми сиділи в камерах-одиночках... Тобто це одиночні камери, карцер, і тебе знімає відеокамера постійно, 24/7, і світло ввімкнене постійно, вікно заліплене – ти не бачиш нічого за вікном. Я чув чайок. І хоча це був місяць травень, було досить холодно. Я в Росії ніколи досі не був і не планував туди їхати. Я подумав, що це Пітер. Досить холодно, плюс чайки. Ну, думаю, найімовірніше, море поруч. Я зараз уже знаю, що це точно було "Лефортово", – розповів азовець.

За словами Кротевича, найбільше його зачепило те, коли росіяни змусили його вдягнути тюремну робу.

"За Женевською конвенцією, військовополонені мають право носити відзнаки тощо", - розповів майор.

Масштабний обмін військовополоненими між Росією та Україною

21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. 200 українських героїв обміняли на ексдепутата та кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" – на 55 окупантів.

Згодом, 18 жовтня відбувся перший жіночий обмін. 108 українок звільнили з російського полону. Серед них – 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 рядових і сержантів та цивільних жінок.

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