“Технічно це можливо, але є нюанс”: військовий експерт про ідею Рогозіна вдарити по Україні космічною ракетою

Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков вважає, що технічно можливо засунути авіабомбу ФАБ-9000 у космічний ракетоносій “Союз”, але до місця призначення ракета не долетить.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Технологічно запхати й запустити авіабомбу ФАБ-9000, яку росіяни обговорювали, у космічний ракетоносій “Союз”, стартовою вагою від 306 тонн і висотою 51 метр, можна. Але усе закінчиться тим, що авіабомба ФАБ-9000 просто розвалиться під час входу в атмосферу на швидкості близько 6 км/с, і навряд чи долетить”, — пояснив Катков.

За словами військового експерта, також росіяни не враховують питання точності наведення ракети.

“Якщо буде використано звичайний ФАБ-9000, то приблизна точність падіння його уламків буде плюс-мінус “лапоть”, а це десятки кілометрів. Тому що точність забезпечується спеціальними боєприпасами. Коли ми говоримо про ядерний боєприпас, який зазвичай важить 150-350 кг, то він має точність падіння, після довгого орбітального польоту, десь 150 метрів”, — додав Катков.

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов іронічно відреагував на інформацію про те, що Рогозін пропонував Путіну “вгатити” по Україні космічною ракетою.

Раніше колишній очільник “Роскосмосу” Дмитро Рогозін потрапив під обстріл 21 грудня 2022 року, коли святкував день народження у ресторані “Шеш-Беш” в окупованому Донецьку, після чого був госпіталізований з пораненням.

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