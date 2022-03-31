Техніка і люди у Росії ще є: військовий експерт розповів про те, як можна закінчити війну

Техніка і люди у Росії ще є: військовий експерт розповів про те, як можна закінчити війну

Вирішальну роль у протидії агресії Кремля відіграватимуть санкції Заходу, а також активна робота засобів масової інформації в Україні.

Захід повинен посилювати санкції проти Росії, щоб не допустити нового етапу війни проти України. Бо техніка і люди у РФ ще є.

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Про це у коментарі OBOZREVATEL сказав військовий експерт Ігор Козій.

Експерт зазначив, що війна проти України може бути тривалою, а держава-агресорка може продовжувати обстрілювати Україну, як це було в Чернігові чи Маріуполі. Також Ігор Козій зазначив, що окупанти можуть знову оточити Київ.

"Техніка у них є, хоч і в поганому стані. На десять танків у нормальному стані один. Але в такому вигляді війна може тривати довго. Зібрали війська – вкинули, створили щось – знову вкинули", - пояснив військовий.

Вирішальну роль у протидії агресії Кремля відіграватимуть санкції Заходу, а також активна робота засобів масової інформації в Україні.

Завдяки санкційному тиску в країни-агресорки не повинно бути можливості купувати запчастини до військової техніки у третіх країн.

"Але головне – це людський фактор. Якщо ЗМІ продуктивно працюватимуть на РФ, показуючи, що вона робить в Україні, то думаю, того, що називається другою фазою, може і не бути", – пояснив Ігор Козій.

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