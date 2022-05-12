Техніка і озброєння 50-60 років виробництва: РФ не може повноцінно відновити боєздатність підрозділів

Техніка і озброєння 50-60 років виробництва: РФ не може повноцінно відновити боєздатність підрозділів

Держава-окупантка Росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів.

Причина цього - санкції, які на РФ наклали різні країни світу. Саме тому наразі є відчутний занепад російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Від початку війни, 24 лютого, росіяни втратили частину свого військово-технічного потенціалу. Тому змушені постачати в підрозділи, які зазнали втрат, техніку та озброєння 1950-60 років виробництва.

"Проте така ситуація не бентежить керівництво кремля, йому байдуже скільки та на чому відправляти "гарматне м’ясо" у бій за майбутнє "руского міра". Завжди знайдеться щось, що ржавіє десятиліттями на складах та що не захотіли свого часу закуповувати навіть країни третього світу", - йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначається, що у переважній більшості зі складів довгострокового зберігання техніку не можуть доставити до підрозділів. Натомість військових заставляють її приймати, а також доповідати командуванню про повну укомплектованість та забезпечення бойових частин.

Протягом квітня з баз зберігання РФ знято:

18 САУ "Мста-С" з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння Східного ВО (Уссурійськ, Приморський край);

28 САУ "Акація" з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ);

15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акація" та 20 САУ "Гвоздика" з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.);

15 РСЗВ "Ураган" та 11 ТРК "Точка-У" зі 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.).

У розвдц повідомляють, що відновлення боєздатності та укомплектування військ Західного ВО здійснюється, зокрема числі шляхом озброєння та військової техніки знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар).

"Тепер проржавіле та гниле військове-технічне відлуння кремлівського "великого прошлого" стає основою російського "настоящего", - наголошують в ГУР.

Нагадаємо, що СБУ продовжує робити перехоплення розмов російських окупантів на території України. Більшість розмов свідчить про те, що росіяни перебувають у депресивному настрої через втрати після зустрічей з ЗСУ.

Читайте також: