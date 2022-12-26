Техніка не розвантажується: експерт розповів, для чого Лукашенко ганяє російські ешелони по Білорусі

Ешелони з військовою технікою збройних сил РФ, які переміщуються територією Білорусі, навіть не розвантажуються. Їхнє переміщення, зокрема, відбувається для відстеження української розвідки.

Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив військовий експерт Інституту майбутнього Іван Ступак.

"Тобто це поїздили, вони провітрилися і постояли там ніч на станції, потім знову повернулися. Тобто таке відчуття, що її просто ганяють для, я не скажу, що просто для залякування. Одна зі складових мети — це відстеження нашої розвідки. Тобто вони спостерігають за нами, як ми спостерігаємо за їхнім переміщенням. Дивляться, як ми реагуємо, де наша технічна розвідка вмикається. Тобто це я розцінюю як елемент такої розвідувальної роботи", — сказав він.

Ступак вважає, що наразі немає підстав стверджувати, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив вступити у війну проти України, попри всі елементи тиску з боку президента РФ Володимира Путіна.

"Лукашенко показав себе на цей момент як "тефлоновий" диктатор. До нього нічого не пристає. І ось ці всі спільні навчання, пропуск техніки туди-сюди — це на догоду поки що Російській Федерації", — сказав Ступак.

Загроза з боку Білорусі

25 грудня речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що наразі ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, а переміщення техніки чи військ по той бік не спостерігається. За його словами, ті підрозділи, які були кинуті в Білорусі на посилення кордону, там так і залишаються. Не змінюється ані їхня кількість, ані характер їхніх дій.

Однак Демченко додав, що увага України більше прикута до дій вглибині території Білорусі, де відбуваються спільні навчання підрозділів двох країн. Він зазначив, що обидві країни намагаються демонструвати, що вони до чогось готуються. "Наша головна задача — бути готовими. Ми розуміємо всі загрози. На цей момент ударного угруповання, яке було б готове здійснити вторгнення, немає", - додав Демченко.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк також заявив, що на території Білорусі зараз немає ударного угруповання, яке могло б здійснити новий наступ на Україну.

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