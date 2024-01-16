Техніку бережуть, а людей - ні: у ЗСУ розповіли про "м'ясні штурми" росіян

У районі Кремінної на Луганщині спостерігаються постійні штурми росіян. Участь у таких "м'ясних штурмах" кадрові військові РФ не беруть.

Про це під час телемарафону повідомив представник 63 окремої механізованої бригади Ростислав Ящишин.

"Техніку вони бережуть, але особовий склад — ні. Людей у них вистачає, щоб намагатися виснажити Сили оборони. Хотілося б більше артилерійських снарядів, далекобійної артилерії. У РФ побільшало дронів", - наголошує військовий.

З його слів, загарбники намагаються просуватися піхотою та технікою. Втім, окупанти не мають успіху. Тим часом ЗСУ знищують скупчення техніки ворога дронами, мінометами та артилерією.

"Буквально вчора-позавчора атакували великою кількістю піхоти та техніки, але зазнали серйозних втрат. Контингент там різний, є професіонали, є карні злочинці, є боржники, які йдуть воювати, щоб закрити кредит, є ті, для кого армія — це єдиний спосіб заробити. Ще одна категорія – далекосхідні народності, які також їдуть за грошима", - розповів Ящишин.

Нагадаємо, розвідка Британії назвала головну мету армії РФ на фронті - це оточення Авдіївки на Донеччині. Протягом останнього тижня ні російська окупаційна армія, ні українські Сили оборони не досягнули значних успіхів.

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