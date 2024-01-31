“Технології це не замінять”: командир “Азову” назвав найкращу зброю у війні проти РФ

Найкраща зброя України у війні з Росією — це передусім добре мотивована і підготовлена піхота, озброєна новітньою надійною технікою.

Про це заявив командир 12 бригади спеціального призначення “Азов” Нацгвардії України Денис Прокопенко з позивним “Редіс” у відеовиступі на військовій конференції EstMil.tech 2024, яка відбулася 25 січня у Талліні (Естонія), пояснюючи основні аспекти сучасної повномасштабної війни з РФ.

“Штучний інтелект не замінить солдата”

“Як офіцер, який воює на фронті проти РФ з 2014 року, хочу наголосили, що за майже 10 років війни відбувся колосальний технологічний прогрес у сфері автоматизованих систем керування боєм та робототехніки, які значно підвищили рівень ситуаційної обізнаності командира та зробили війська більш ефективними”, — сказав Прокопенко.

Здавалося б, з кожним роком роль солдата на полі бою стає все менш значущою. Проте на практиці, за словами командира “Азову”, думка про те, що штучний інтелект повністю замінить солдатів на полі бою у найближчому майбутньому, виявилася хибною, оскільки вирішувати проблеми на передовій треба тут і зараз. Тому ми не повинні забувати про ключову роль піхоти, зауважив Прокопенко.

Роль піхоти лишається ключовою

“Коли ми маємо справу з досить сильним противником, концепція мережецентричної війни без добре підготовленої та дисциплінованої піхоти є хибною. Адже із початком повномасштабного вторгнення відкрився широкий фронт протяжністю в сотні кілометрів, який утримує піхота. І у разі її поганої підготовки всі технології, в які ми твердо віримо, будуть нівельовані”, — пояснив командир “Азову”.

“Зіткнувшись з реальністю, ми плавно повернулися від концепції війни 4-го покоління до моделі війни 3-го покоління; від тактики малих груп з асиметричними методами протидії — до повномасштабної війни з танковими проривами і повітряними бомбардуваннями”, — додав він.

“Більшість новітніх технологій не працюють”

Як зауважив Прокопенко, якщо противник має добре розвинену систему ППО та потужну РЕБ, більшість новітніх технологій не працюють, ефективність будь-якої системи має бути перевірена в реальних бойових умовах зі спроможним противником.

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“Багато речей працюють в умовах, коли противник бігає в капцях і їздить на верблюдах, але не працюють проти регулярних військ у великій сухопутній війні з перевагою противника в усіх аспектах, в тому числі і в застосуванні технологій. Тому ми зробили для себе висновок, який став основою нашої нинішньої концепції підготовки в 12-й бригаді “Азов”. Найкраща зброя — це мотивований, добре підготовлений, дисциплінований солдат, а його найкращий помічник — новітня надійна техніка”, — наголосив військовий.

Він зауважив, що саме застосування такої практики під час оборони Маріуполя разом з успішною децентралізацією управління між піхотними підрозділами не зменшила можливості бригади навіть під час повної втрати зв’язку, що траплялося неодноразово. Завдяки високому рівню підготовки та розумінню загального плану, піхотні командири успішно керували підрозділами.

“Я вважаю, що майбутнє за єдиною системою, яка містить всебічний розвиток не тільки озброєння і технологій, а й нашого найціннішого ресурсу — піхоти”, — підкреслив командир бригади “Азов”.

“Сьогодні Україна — це щит Європи. Росія не зупиниться. Поки ми стоїмо і чинимо опір — ви можете спати спокійно”, — резюмував він.

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