Технології на копитах: росіяни возять Starlink на конях

Російська армія продовжує дивувати «винахідливістю» у питаннях логістики на передовій.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив військовий експерт з радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Експерт оприлюднив фотоматеріали, на яких зафіксовано, як російські військові використовують коня для транспортування активного обладнання. Термінал Starlink був закріплений на спорядженні тварини, яка рухалася поблизу лінії бойового зіткнення.

«Інновації» окупантів / © Сергій Флеш

Побачене неабияк здивувало фахівця, який порівняв ситуацію з постапокаліптичним кінематографом.

«Про технології. Противник встановив «Старлінк» на коня. Божевільний Макс тут відпочиває», — прокоментував ситуацію Сергій Бескрестнов.

«Інновації» окупантів / © Сергій Флеш

Нагадаємо, раніше військові експерти звертали увагу, що Росія дедалі активніше переходить до масового використання ударних безпілотників через серйозні проблеми зі стратегічною авіацією. Значна частина літаків, які залучаються до ракетних ударів по Україні, вже майже вичерпала свій технічний ресурс, що обмежує можливості ворога застосовувати бомбардувальники.

Щоб компенсувати ці втрати, РФ робить ставку на відносно дешеві дрони, модернізуючи їхні можливості та намагаючись перевантажити українську систему протиповітряної оборони.