Телефони не змовкають, а з кишень загиблих лунає "Червона калина": моторошні кадри з Грози на Харківщині

Мережу вразили відео з місця удару по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині, де до загиблих в останній надії намагаються додзвонитися рідні.

У четвер, 5 жовтня російські окупанти вдарили по селі Гроза Куп'янського району. Там телефони загиблих не змовкають, а з кишень лунає "Ой у лузі червона калина".

Відповідні відео показала журналістка Анна Черненко та нардеп Роман Грищук.

Анна Черненко каже, що вантажівки одна за одною вивозять тіла, поки рідні відчайдушно намагаються додзвонитися до загиблих.

"Це жах суцільний, до тремтячих рук і відсутніх сліз. Коли двір повний тіл. Вони одразу на кількох майданчиках. За ними їдуть одна за одною вантажівки. Їх вантажать, а їх ніби і не стає менше. Рідні чекають опізнати своїх. Вони знають тут кожного вбитого. Пахне кров'ю, і десь дзвонить телефон. Це з мішка. Відповісти чи скинути ніяк, екран розбився", - каже журналістка.

На інших відео (внизу сторінки) видно телефони, які, найімовірніше, рятувальники дістали з-під завалів. Усі вони розбиті, але не змовкають. Рідні телефонують в останній надії почути знайомий голос.

"Якщо можна було б зняти найкоротший фільм жахів, то ось він. Відео телефонів загиблих в Грозі, на які безперервно дзвонять родичі в надії. Жах від горя. росія має зникнути", - емоційно коментує відео нардеп Роман Грищук.

Рідні з надією намагаються додзвонитися: Мережу вразили моторошні кадри з Грози на Харківщині

Удар по селі Гроза на Харківщині 5 жовтня

Російські окупанти 5 жовтня завдали жахливого удару по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині. Росіяни обстріляли будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки.

Пізніше стало відомо, що це були поминки за військовим, який був родом із цього села. Військового поховали спочатку на Дніпропетровщині, адже село було в окупації. Потім рідні вирішили перепоховати героя вдома.

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