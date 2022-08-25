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Телефонна розмова Зеленського та Байдена: в Офісі президента розкрили деталі перемовин

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Телефонна розмова Зеленського та Байдена: в Офісі президента розкрили деталі перемовин

Фото: Офіс президента України

У четвер, 25 серпня, український президент Володимир Зеленський розмовляв телефоном з американським колегою Джо Байденом. 

Глава держави висловив подяку лідеру США та американському народові за потужну допомогу, яку США надають у протидії російській агресії.

Про це йдеться на сайті президента України.

Оборонна та фінансова допомога

Володимир Зеленський окремо відзначив вчорашню заяву Байдена про надання Україні безпрецедентного пакету допомоги на $6 млрд. З них $3 млрд - оборонної допомоги та спрямування $3 млрд фінансової допомоги через Світовий банк.

Зазначається, що під час розмови Зеленський наголосив на важливості подальшої макрофінансової підтримки України. Окрім цього, глава держави розповів Байдену про масштаби руйнування житла та інфраструктури в Україні. Він запропонував посилити двосторонню координацію для розв’язання нагальних питань щодо відновлення зруйнованої критичної інфраструктури.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Зеленський докладно поінформував президента США про ситуацію на Запорізькій АЕС та глобальні ризики, які вона може спричинити. "Лідери погодилися з необхідністю повернення атомної електростанції під контроль України та забезпечення доступу до неї МАГАТЕ відповідно до прийнятих модальностей", - сказано в заяві Офісу президента.

Санкційний тиск на РФ

Володимир Зеленський і Джозеф Байден обговорили посилення санкційного тиску на державу-агресорку.

Глава української держави наголосив на важливості міцної підтримки Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема, в контексті неприпустимості проведення агресором будь-яких фейкових референдумів на українській землі.

Своєю чергою Джо Байден пригадав візит першої леді Олени Зеленської до Вашингтона та наголосив на його важливості. 

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський розмовляв телефоном із президентом США Джо Байденом. За словами Зеленського, Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну в боротьбі за свободу в протистоянні з Росією.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
8680
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