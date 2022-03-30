Телефонують від імені голови ОДА: на Закарпатті шахраї просять у підприємців кошти для військових

Телефонують від імені голови ОДА: на Закарпатті шахраї просять у підприємців кошти для військових

Керівник регону просить повідомляти поліцію про випадки шахрайства.

На Закарпатті шахраї телефонують закарпатським підприємцям, називаються головою ОВА та просять гроші для військових.

Про це повідомив керівник Закарпатської областної військово адміністрації Віктор Микита.

За його словами, з усіма благодійниками спілкується та зустрічається особисто. Саме тому володіє інформацією, хто збирає допомому для Збройних сил.

"Знаю кожного в обличчя та хочу, щоб про них дізналися із часом усі краяни. Їхній вклад важко переоцінити. Після перемоги – звіт за всі витрачені кошти для підвищення обороноздатності наших військових", – зауважив Віктор Микита.

Очільник ОВА закликав мешканців Закарпаття бути пильними та повідомляти правоохоронні органи про факти шахрайства.

Як повідомлялося, у Нетішині Хмельницької області зловмисники прикривалися волонтерами і організували схему незаконного збагачення. Невідомі телефонували мешканцям міста від імені мера, бо ніби-то збають гроші на територіальну оборону.

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