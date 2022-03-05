Телеведуча у прямому ефірі вщент розкритикувала Лободу за її відеозвернення: "С*ка ти"

Вона не стримала емоцій.

Українська телеведуча у прямому ефірі вщент розкритикувала співачку Світлану Лободу за її відеозвернення.

Так, днями артистка, яка тривалий час жила та працювала у Росії, нарешті відреагувала на війну проти України, яку розпочав Путін. У ролику заплакана виконавиця повідомила, що в Києві залишися її рідні, зокрема, тато, брати, тітки, дядьки, бабусі та дідусі. Вона поділилася, що близькі люди вимушені ховатися у бомбосховищах. Втім, хто ж почав "Путін – Ред." кровопролиття вона так і не сказала.

Лише у своїй промові зірка додала: "Ми всі маленькі люди і нічого не можемо".

Телеведуча не стримала емоцій від цього відео та вщент розкритикувала Лободу за боягузництво.

"Просто трагічна пауза зависла у нашому ефірі. По-перше, мене дуже дивує ця позиція, вона плаче, їй боляче, в неї батько, який залишився в Україні. Попри те, що вона в Європі, оця пєвіца ротом, вона тепер говорить про те, що ми всі хочемо миру, але ми маленькі люди. Це ти – маленькі люди, я не знаю, як тебе назвати, пані Світлано Лобода, але ми тут всі великий народ великої країни! Ми всі можемо таке, чого тобі навіть не снилося. Поки ти записувала ці сльозливі відео, про те, що ти навіть не змогла назвати Росію, яка напала на Україну, ти не змогла сказати, що це Росія скидає бомби і ракети на твою країну, де твій батько, в тебе не вистачило сміливості сказати це в очі Путіну, тому що ти ще сподіваєшся на те, що в тебе будуть концерти на Расєї. В тебе будуть концерти на Расєї, відспіваємо всі на похороні того Путіна, але ти не змогла, в тебе не вистачило сміливості", – емоційно прокоментувала ведуча.

Вона також ще раз наголосила, що українці точно не маленькі люди, оскільки допомогають усім, чим лише можуть у цей складний період, готові голими руками зупинити ворожий танк та інше: "Сука ти, Світлана Лобода".

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