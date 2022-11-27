Темп військових операцій в Україні зросте найближчими тижнями: прогноз аналітиків

Найближчими тижнями загальний темп військових операцій в Україні може зрости. Причиною тому буде підмерзання ґрунту і, відповідно, можливість просування.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Загальний темп операцій уздовж лінії фронту останніми днями сповільнився через погіршення погодних умов. Так, через зливи ґрунтові дороги розмило і вони перетворилися на суцільне болото.

Така ситуація спостерігається у важливих прифронтових районах на сході та півдні України, зокрема біля Сватового, Бахмута та Вугледара.

За прогнозами синоптиків, впродовж наступного тижня температура по всій Україні знизиться, а відповідно земля підмерзатиме та мобільність обох сторін підвищиться.

Температура в районах на північному сході України, наприклад, уздовж лінії Сватово-Кремінна, з 28 листопада до 4 грудня впаде майже до нуля або нижче. Землі знадобиться кілька днів мінусових температур, щоб затвердіти.

Аналітики зазначають, що такі умови, швидше за все, дозволять збільшити темпи операцій протягом вихідних 3-4 грудня та наступного тижня.

Бойові дії взимку: прогнози експертів

Колишній командувач сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що українські солдати будуть в набагато кращому становищі під час бойових дій у зимовий час. ЗСУ матимуть перевагу над ворогом.

Британський військовий експерт, полковник Глен Грант вважає, що Путін буде намагатися виграти час, оскільки його армія взимку буде найслабшою. Путін буде намагатися виграти час, сподіваючись до весни зібрати більшу військову потугу.

Як пише видання The New York Times, під час зимової паузи, викликаної погодними умовами, Росія може тероризувати українців ракетними атаками на цивільну інфраструктуру.

ТСН.ua зібрав думки експертів щодо ситуації на фронті, розвитку подій на півдні і сході України, а також загрози повторного наступу військ РФ з Білорусі.

Окупанти гатять ракетами по Херсону

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