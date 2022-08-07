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"Температура горіння понад 1000 градусів": військовий експерт розповів, як вберегтися від російської забороненої зброї

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"Температура горіння понад 1000 градусів": військовий експерт розповів, як вберегтися від російської забороненої зброї

Фото: pixabay.com

Запальні боєприпаси: як врятувати очі та дихання.

У запальному боєприпасі ("фосфорному") основною речовиною є білий фосфор, який може займатися при зіткненні з повітрям, а також запалюється після підпалу. У разі потрапляння на одяг, шкіру людини, на тілі утворюються жахливі опіки.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, як поводитися під час розриву фосфорного снаряду.

"Снаряд розривається, зазвичай, у повітрі, і ми можемо бачити, особливо вночі, кульки/краплі, що світяться. Ці краплі, падаючи на землю, горять. Коли вони потрапляють на шкіру людини, їх неможливо струсити. Вони розмазуються. Температура горіння може досягати понад 1000 градусів, що спричиняє божевільні опіки", - додав експерт.

За його словами, окрім вогняних крапель, фосфорні снаряди під час вибуху виділяють їдкий дим. Від нього може врятувати протигаз із протидимним фільтром. Очі також рятує протигаз.

"Респіратор не рятує. Може врятувати також і щільна тканина - брезент. Але щойно краплі впали на тканину, треба миттєво скинути її із себе. Це частки секунди, поки брезент не прогорів, і ця речовина, що горить, не потрапила на людину. Ще краще захистить шматок шиферу, металочерепиці", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, ракети, "Гради", фосфорні боєприпаси та ствольна артилерія. Весь арсенал зброї ворог застосував по трьох районах Дніпропетровщини. 

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Дата публікації
Перегляди
520
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