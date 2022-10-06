Темпи контрнаступу ЗСУ падатимуть, що ближче вони будуть до Херсона: Жданов пояснив чому

Російські війська посилено відступатимуть у напрямку Херсона, проте вже в місті вони спробують дати українським силам бій.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що темпи контрнаступу ЗСУ на Херсонщині падатимуть, що ближче українські війська наближатимуться до обласного центру. Адже там розташовані кілька ліній оборони російських військ.

Про це Жданов сказав в інтерв’ю "УНІАН".

"Чим ближче до Херсона, тим більше падатиме темп наступу", – сказав експерт.

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Він нагадав, що російські окупанти влітку будували навколо Херсона три лінії оборони. Першу лінію ЗСУ навіть намагалися прорвати і в одному місці їм вдалося це зробити. Проте залишаються ще дві лінії оборони загарбників.

"Тому, швидше за все, російські війська будуть посилено відступати у напрямку Херсона, а вже в Херсоні вони спробують дати нам бій. Чи зможуть вони утримати ці позиції, чи зможемо ми прорвати ці лінії оборони – це вже покаже сам бій. Але поки, я так розумію, що до Херсона ми будемо тримати хороший темп, а вже далі там будуть лінії оборони", – прогнозує Жданов.

Він також зверну увагу на те, що хоч російська армія і тікає, проте особовий склад все одно стікається до Херсона. Тож збільшується кількість живої сили на кілометр фронту.

"Так, у них буде дефіцит техніки, озброєння, яке вони покидали, але, тим не менш, лінія фронту стає суцільною навколо Херсона. Тобто вже проміжків для вклинення буде набагато менше. І це буде зробити складніше", – пояснив військовий експерт.

Як окупанти тримаються в Херсоні, попри проблеми з логістикою

Окрім того, Жданов розтлумачив, як попри проблеми з логістикою, російським силам вдається так довго триматися в Херсоні та на правому березі Дніпра. Так, експерт порівняв армію РФ із мурахами.

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"Ми зруйнували міст – вони на човнах везуть по одному-два ящики боєприпасів. Десь із чорноморського узбережжя, з гирла Дніпра притягнули баржі і перевозять. Там, де ми змогли зловити цю баржу, вона все-таки рухома малорозмірна мета, там ми їх потопили. А щось же вдалося... " – розповів експерт.

Він додав, що загарбники також створюють поромні переправи на базі понтонів, пов’язуючи кілька з них. А щоб уникнути обстрілів з боку ЗСУ, ворожі сили розміщують на цих понтонах цивільні авто та людей. Щодо транспортування пального, то російські інженерні підрозділи прокладають тимчасові труби дном Дніпра.

"Тільки завдяки тому, що обсяги переміщення матеріальних засобів набагато нижчі, ніж споживає саме угруповання, плюс планомірна робота нашої артилерії і авіації по знищенню запасів... тільки ось такими темпами, бачите, більше місяця ми працювали над цим угрупуванням, щоб знизити її боєздатність, і щоб нам вдалося прорвати фронт. І тому вони досі ще стріляють, і обороняються", – зазначив Жданов.

Він також підтвердив тезу журналіста про те, що російські сили виснажені, проте ще не знекровлені. Тож попереду ЗСУ належить виконати серйозну та складну роботу.

Нагадаємо, як повідомила представниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, ЗСУ від початку жовтня деокупували понад 400 кв. км Херсонської області.

Зауважимо, видання The Financial Times писало у своїй статті, що у США радять Україні деокупувати південь разом з Херсоном до настання зими, коли просування військ сповільниться.

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