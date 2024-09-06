"Темпи наступу РФ знизяться у вересні": генерал оцінив потенціал окупантів 

Російські окупанти можуть почати знижувати темпи свого наступу, проте свої позиції противник підтримувати не припинить.

Про це в інтерв'ю виданню Obozrevatel повідомив ексзаступник очільника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

З його слів, відбудеться зниження інтенсивності ворожих штурмів уже у вересні. Однак ЗС РФ можуть почати застосовувати активно ракети малої дальності, включно з балістичними на 120 кілометрів, які передасть Іран.

"Думаю, наступальний імпульс російської окупаційної армії досяг апогею ще в серпні. За всіма напрямками і з такими темпами противник більше не зможе просуватися. Але, щоб підтримувати свої позиції, можна застосовувати зброю саме такої дальності. Фактично це додатковий потенціал ракет тактичного радіусу дії", — сказав Романенко.

У зв'язку з цим Київ потребує подальшої підтримки союзників і нових пакетів допомоги з ефективним озброєнням.

Раніше аналітики повідомили, що військове командування РФ активізує спроби захопити Курахове і Вугледар у Донецькій області, щоб не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.

36 штурмів! Росіяни тиснуть на Покровськ!

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