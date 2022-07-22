Темпи наступу ЗС РФ знизилися, вони не зможуть захопити Слов'янськ чи Бахмут - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська наразі здійснюють лише локальні атаки, і припускають, що окупантам не вдасться захопити великі міста.

Протягом 21 липня російські війська провели кілька обмежених і чітко локалізованих наземних атак.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними інституту, росіяни від 16 липня здійснювали локальні атаки на схід від Сіверська, а також на схід і на південь від Бахмута. До 21 липня вони так і не досягли значних успіхів у цих районах.

"Відсутність успішних наземних атак за межами районів Слов'янська, Сіверська та Бахмута узгоджується з оцінкою ISW про те, що російський наступ, ймовірно, завершиться без захоплення Слов'янська чи Бахмута", — додали аналітики інституту.

Нагадаємо, 16 липня Інститут вивчення війни повідомляв про те, що російські війська завершують "оперативну паузу" та переходять до масштабного наступу на Донбасі. При цьому аналітики зазначали, що росіянам не вистачить десятиденної паузи, щоб відновити бойову міць і перейти до нових великомасштабних операцій.

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