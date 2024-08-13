Темпи просування РФ падають: експерт описав ситуацію на Покровському і Торецькому напрямках

Російські війська дещо просунулися на Покровському і Торецькому напрямках, але темпи просування падають. У діях ворога починають виникати так звані тактичні та оперативні паузи, періоди активації стають рідшими, поки не зведуться нанівець.

Про це повідомив український військовий оглядач Костянтин Машовець.

Протягом кількох останніх діб командування російського угруповання військ "Центр" продовжувало докладати певних зусиль, або досягнути цілей на Покровському і Торецькому напрямках. Так, передові підрозділи 41-ї загальновійськової армії ворога, діючи по дирекції Північне – Торецьк, зуміли дещо просунутися вздовж дороги Горлівка – Костянтинівка, у центральній частині с. Північне, у бік пам’ятного знаку з танком, а також у напрямку центральної міської лікарні Торецька та супермаркету АТБ.

Водночас у смузі дії російських військ на напрямку Нью-Йорк – Неліпівка українські підрозділи поступово відійшли зі східної частини Нью-Йорка, однак продовжують утримувати позиції у районі ставків.

"Таким чином, очевидно, українське командування мінімізувало загрозу обходу та оточення своїх підрозділів, які раніше утримували позиції у східній частині с. Нью-Йорка й загалом східніше рубежу Неліпівка – Нью-Йорк", – оцінив Машовець.

Він повідомив, що по фланговому напрямку на Пантелеймонівку та Суху Балку російські сили мали мінімальне просування – по суті, у розмірі "півтори посадки".

На напрямку головного удару передові підрозділи ворога хоча й проводили інтенсивні атакувальні/штурмові дії, але останній успіх мали лише 10 серпня. Цей успіх був невеликим: передовим підрозділам противника нарешті вдалося завершити захоплення с. Іванівка, взявши під контроль західну частину.

За інформацією оглядача, наразі окупанти намагаються ліквідувати плацдарм ЗСУ на східному березі річки Вовча, розташований південніше від уже захопленої Новоселівки Першої. Також загарбники намагаються просунутися вздовж залізниці з рубежу Сергіївка – Желанне у західному напрямку, у бік Новогродівки. За оцінками експерта, найближче завдання ворога, очевидно, – вийти на рубіж Орлівка – Миколаївка.

Машовець відзначив декілька факторів, які протягом кількох останніх діб стали для російських військ "досить жорсткою реальністю на Покровському напрямку".

"Очевидно, темпи просування противника знову почали падати (у смузі 30-ї та 15-ї ОМСБр він ще трохи просувається, але все повільніше й повільніше). Наочне тому підтвердження – противник вже шосту добу веде бойові дії за с. Желанне на напрямку свого "головного удару", але станом на вчора так й не спромігся взяти його під контроль повністю", – йдеться в дописі оглядача.

Окрім цього, протягом минулого тижня російські війська щонайменше чотири рази здійснювали масовані спроби пробитися до с. Гродівка з боку с. Веселе, але так і не досягли суттєвого успіху.

Як зазначив експерт, той факт, що досі ще існує український плацдарм на східному березі р. Вовча, а російські підрозділи щільно застрягли перед Карлівкою та Карлівським водосховищем, свідчить про те, що у ворога є проблеми із подальшим нарощуванням зусиль на цьому операційному напрямку.

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"Ще один фактор – очевидне "провисання" суміжного флангу УВ "Центр" та УВ "Юг" (між 2-ю та 8-ю ЗВА противника). У цьому сенсі варто підкреслити, що подальше "витягування" (або краще сказати спроби витягування) свого "щупальця" у бік Покровська з одночасним провисанням його флангів може закінчитись для противника неприємною несподіванкою "флангового характеру", хоча й цілком логічною та очевидною", – оцінив Машовець.

Він зазначив, що хоча обидві російські армії УВ "Центр" продовжують здійснювати активні спроби наступати, але ділянки та відтинки атакувальних\штурмових дій передових частин та підрозділів почали стрімко та відчутно звужуватися по фронту. Тобто за збереження рівня інтенсивності падає їхній розмах.

Ворог не може одночасно вести масовані наступальні бої на двох напрямках

"Тепер противник не може одночасно вести масовані наступальні бої на двох напрямках (дирекціях), що розходяться – на Воздвиженку та у районі Желанного. При чому – у межах смуги навіть однієї армії – 2-ї ЗВА. Що, в свою чергу, явно свідчить про появу та загострення у нього потреби у ще більшій концентрації сил та засобів (а відповідно, постійного та регулярного перегрупування частин й підрозділів усередині визначеного об'єднання та двох з'єднань)", – повідомив оглядач.

Він додав, що постійне перетягування російських військ з місця на місце, з ділянки на ділянку та переформування більш-менш боєздатних батальйонів та штурмових рот, аби мати можливість підтримувати більш-менш високий темп та рівень інтенсивності атак\штурмів, здатне "задовбати" будь-яке оперативно-тактичне угрупування військ.

За оцінками експерта, у діях окупантів починають виникати так звані тактичні та оперативні паузи через необхідність постійно перегруповувати боєздатні підрозділи, придатні для атакувальних\штурмових дій. Із часом тривалість таких пауз зростає, а кількість та перелік підрозділів скорочується. Своєю чергою періоди активації стають рідшими, поки не сходять нанівець.

Чи перекине РФ на Курщину війська із Покровського і Торецького напрямків

Машовець оцінив, чи наважиться російське командування "зняти" якісь свої війська із Покровського та Торецького напрямків, аби "вирішити курську кризу".

"Як на мене, поки не наважиться. Допоки російське командування буде вважати, що воно здатне одночасно "преодолевать курский кризис" й вести наступ, наприклад, у бік Покровська, воно буде це робити (або, принаймні, тягнути з цим "до останнього")", – вважає оглядач.

Водночас він назвав цілком можливим поступове звуження обсягу та розмаху змісту усього російського стратегічного літньо-осіннього наступу.

"Спочатку "відваляться" допоміжні та другорядні напрямки, штибу Времіївського чи Курахівського, потім припиняться наступальні судоми противника на більш важливих, штибу Куп'янського чи Харківського. І останнім припиниться наступальний онанізм росіян на основних, "головних" операційних напрямках – Покровському, Краматорському", – прогнозує експерт.

На його думку, хоча наступальна операція ЗСУ у Курській області і має суттєві перспективи щодо витягування резервів ворога навіть стратегічного рівня, проте не варто очікувати припинення російського наступу найближчим часом скрізь та одразу.

"Саме для такого розвитку подій на Курському операційному напрямку повинна статися дійсно катастрофа для росіян, принаймні, оперативного рівня, із чіткою перспективою розростання до стратегічного. Ось в такому разі вони дійсно почнуть витягувати війська з інших операційних напрямків, наплювавши на якісь маловідомі хутори та села у Донецькій, Луганській чи Харківській областях", – резюмував Машовець.

Нагадаємо, за даними військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, російське командування зараз стягує до Курської області підрозділи з Харківського, Куп’янського та Покровського напрямків.

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