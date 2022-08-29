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Темпи провальні: за два місяці окупанти роздали у Бердянську менше тисячі паспортів

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Темпи провальні: за два місяці окупанти роздали у Бердянську менше тисячі паспортів

Фото: unian.net

Росіяни продовжують роздавати свої паспорти на тимчасово окупованих територіях аби "легалізувати" свою загарбницьку війну.

Темпи так званої паспортизації на тимчасово окупованих територіях для ворога – провальні.  

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, у Бердянську від липня й майже по кінець серпня російські паспорти отримали близько 800 осіб. 

"Зауважимо, що до війни в місті мешкало понад приблизно 113 тис. осіб, з них 88 тис. – дорослого населення. Тобто російський паспорт за два місяці отримало менше відсотка мешканців. Такі цифри найкраще ілюструють рівень підтримки окупантів з боку місцевих", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що росіяни навмисно створюють на окупованих територіях продовольчу кризу й блокують соціальні виплати від України. 

"Свою ж допомогу вони пропонують в обмін на отримання паспорта РФ. Та навіть за таких умов цю макулатуру немає попиту серед місцевого населення", - повідомляє Центр національного спротиву.

Нагадаємо, в ЄС запевнили, що не визнаватимуть російських паспортів, які загарбники роздають жителям окупованих територій України.

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