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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Темпи просування армії РФ знижуються, а ЗСУ проводять контратаки: деталі від ISW

Просування окупаційної армії сповільнюється вже кілька місяців поспіль.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Солдати РФ.

Солдати РФ. / © Associated Press

Темпи наступу армії РФ в Україні стабільно знижуються. Протягом березня 2025-го російські сили просунулися лише на 143 квадратних кілометри. Це є найнижчим показником за останні п’ять місяців.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують оцінку британського Міністерства оборони про те, темпи просування російських військ неухильно знижуються щомісяця - починаючи від листопада 2024 року. Якщо в листопаді російські війська захопили приблизно 730 км² території, то в грудні – 393 км², у січні 2025-го – 326 км², у лютому – 195 км², а в березні – лише 143 км².

Таку саму тенденцію фіксують також в ISW на основі аналізу геолокаційних відео та супутникових даних. За їхніми підрахунками, просування окупантів торік у листопаді становило 627 км², у грудні – 569 км², у січні – 427 км², у лютому – 354 км², а в березні – 203 км².

"Міністерство оборони Великої Британії, ймовірно, використовує іншу методологію або джерела для оцінки російського просування в Україні, але звіт МО Великої Британії узгоджується з даними ISW, які свідчать про зменшення щомісячного російського просування в період від листопада 2024-го до березня 2025-го”, - йдеться у звіті.

В ISW наголошують, що протягом останніх тижнів українські сили провели локальні контратаки на Покровському і Торецькому напрямках, відновивши втрачені позиції в цих районах і сприяючи уповільненню російського просування в Україні.

Уповільнення темпів окупації, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, зокрема пояснюється успішними операціями ЗСУ. У березні українські війська провели локальні контратаки на Покровському та Торецькому напрямках, відновивши втрачені позиції в цих районах і тим самим сприяючи уповільненню російського просування в Україні.

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