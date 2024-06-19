"Тенденції нам нічого хорошого не передвіщають": комбат 3-ї штурмової про війну в Україні

Військовий наголосив, що боротьба за Україну триває.
Командир другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук розповів на чекає на Україну попереду. За його словами, тенденції можуть змінюватися, але на сьогоднішній день вони – негативні.
Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".
"Ми завжди для того, щоб сподіватися на щось хороше, сподіваємося не на себе, а на західних партнерів чи на Бога, чи ще на когось…Але в даному випадку, я скажу: дай Бог, щоб були якісь чорні лебеді, які пролетять і все-таки матимуть силу для якихось змін. Оті тенденції, які існують сьогодні, нам нічого хорошого не передвіщають. Тенденції можуть змінюватися, але на сьогоднішній день вони негативні", - зазначив він.
Однак Дмитро Кухарчук наголосив що у нас ще є запал для боротьби, і є багато людей, які готові боротися.
"І просто так ворогу ми Україну не віддамо", - підкреслив командир батальйону.
Нагадаємо, комбат 3-ї штурмової зробив невтішну заяву про ситуацію на фронті – "Ми програємо цю війну".
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