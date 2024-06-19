"Тенденції нам нічого хорошого не передвіщають": комбат 3-ї штурмової про війну в Україні

Командир другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук розповів на чекає на Україну попереду. За його словами, тенденції можуть змінюватися, але на сьогоднішній день вони – негативні.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Ми завжди для того, щоб сподіватися на щось хороше, сподіваємося не на себе, а на західних партнерів чи на Бога, чи ще на когось…Але в даному випадку, я скажу: дай Бог, щоб були якісь чорні лебеді, які пролетять і все-таки матимуть силу для якихось змін. Оті тенденції, які існують сьогодні, нам нічого хорошого не передвіщають. Тенденції можуть змінюватися, але на сьогоднішній день вони негативні", - зазначив він.

Однак Дмитро Кухарчук наголосив що у нас ще є запал для боротьби, і є багато людей, які готові боротися.

"І просто так ворогу ми Україну не віддамо", - підкреслив командир батальйону.

Нагадаємо, комбат 3-ї штурмової зробив невтішну заяву про ситуацію на фронті – "Ми програємо цю війну".

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