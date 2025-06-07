Теорія перемоги Путіна: в ISW визначили необхідну умову для успіху Росії у війні в Україні

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Російські війська, ймовірно, не здатні досягти задекларованих цілей до 2026 року через суттєві втрати у живій силі та техніці, яких зазнали за три роки повномасштабної війни, а також через неспроможність вести маневрені бойові дії на оперативному рівні.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, теорія перемоги Путіна базується на очікуванні, що Захід припинить підтримку України. Саме відмова міжнародної коаліції від допомоги Києву, на переконання Кремля, є необхідною умовою для здійснення масштабного наступу та досягнення стратегічних цілей.

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Станом на зараз, російські війська не змогли відновити здатність до швидкого, механізованого наступу, який би дозволив прорвати українську оборону на важливих напрямках. Востаннє подібні операції Росія здійснювала ще у 2022 році.

Західні джерела оцінюють, що за час повномасштабної агресії Росія втратила майже мільйон військових, а також понад 10 тисяч танків та броньованої техніки. Водночас будь-який масштабний наступ передбачає подолання складної системи оборони України, включно з замінованими «сірами зонами», лініями укріплень, ударами дронів і боями у населених пунктах уздовж тисячокілометрового фронту.

У ISW зазначають, що будь-який план, який вимагатиме від російського командування розтягування обмежених наступальних можливостей по всій лінії фронту — від Одещини до Чернігівщини — лише поглибить проблему нестачі бойового потенціалу і фактично унеможливить досягнення заявлених цілей.

Єдиним шансом для Росії досягти оперативного успіху може бути або раптове відновлення здатності до маневрової війни, або несподіваний прорив української оборони. Водночас у ISW нагадують, що затримки з наданням допомоги Україні у 2023–2024 роках вже дозволили Росії частково повернути ініціативу на фронті. Кремль активно намагається переконати Захід у неминучості перемоги Росії та марності подальшої підтримки України.

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Фахівці ISW наголошують: єдиною реальною надією Росії на перемогу у війні є те, що Захід втомиться від підтримки України. Саме тому Путін прагне зупинити постачання західної зброї.

Однак, за оцінками ISW, західна допомога залишається критично важливою для здатності України захищатися від російської агресії, а також для встановлення справедливого та тривалого миру в Україні та забезпечення безпеки в Європі. У разі збереження міжнародної підтримки, Росія навряд чи зможе захопити навіть половину української території.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія готує масштабний наступ та що відомо про плани ворога на літо 2025.