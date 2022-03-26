Тепер ледь може ходити: окупант вистрелив в обличчя 11-річній дівчинці, яка з батьками тікала з Маріуполя (відео)

Тепер ледь може ходити: окупант вистрелив в обличчя 11-річній дівчинці, яка з батьками тікала з Маріуполя (відео)

Куля пройшла через щелепу і травмувала корінь язика.

У Маріуполі російський армієць вистрелив в обличчя 11-річній дівчинці. Куля пройшла через щелепу і травмувала корінь язика. Наразі дитина перебуває у лікарні, вона ледь може ходити, але на щастя, її стан покращується.

Про це повідомило британське видання CNN, кореспондент якого особисто відвідав дитячу поліклініку в Україні.

Також читайте Російські військові обстріляли 548 навчальних закладів - постпред Україна в ОБСЄ

Зазначається, що дитина потрапила під обстріл 16 березня, коли разом із мамою, сестрою та бабусею намагалася покинути блокадний Маріуполь.

Вони їхали в автівці людей, які допомагають евакуацією, і дорогою вони наткнулися на російських окупантів.

Росіяни без попередження відкрили вогонь по цивільних, після чого зупинили автомобіль, змусили всіх вийти і почали погрожувати.

Утім, помітивши закривавлену дівчинку, вони дозволили відвезти її до лікарні у Запорізькій області.

Наразі стан дівчинки, яка перебуває у лікарні, покращується.

Як повідомлялося, більша частина українських дітей вимушено покинули свої домівки після місяця війни.

Читайте також: