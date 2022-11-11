Тепер офіційно: Кім повідомив про звільнення усієї Миколаївської області, крім Кінбурна

Найближчим часом стане відомо, коли до Миколаєва повернуть водопостачання.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім ввечері, 11 листопада, повідомив про звільнення усієї Миколаївської області. В окупації і досі перебуває Кінбурн.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

"Тепер офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурна) звільнена", - написав Кім.

Також голова Миколаївської ОВА повідомив, що водовід з Дніпра тепер контролює Україна. Наразі невідомо, коли відновлять водопостачання до Миколаєва, оскільки росіяни могли все замінувати.

Контрнаступ на півдні України

Українські захисники влітку 2022 року повідомили про початок контрнаступу на півдні України. Від того часу воїни ЗСУ регулярно обстрілювали логістику окупантів, знищували їхні бази та склади зі зброєю.

9 листопада міністр оборони держави-агресора Шойгу повідомив про початок відведення військ з правого берега Херсонської області.

Українські захисники звільнили частину окупованої Миколаївщини та 11 листопада увійшли до Херсона. Місцеві жителі весь день святкують повернення міста до України.

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