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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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288
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Тепер Росія запускає "шахеди" вище кулеметів — в ППО попереджають про нову тактику

Збільшення кількості безпілотників та зміна висоти їхнього польоту ускладнюють роботу української ППО. Небо над містами стає дедалі небезпечнішим.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Тепер Росія запускає "шахеди" вище кулеметів

Тепер Росія запускає "шахеди" вище кулеметів. / © Associated Press

Кількість російських дронів-камікадзе, які щодня запускаються по Україні, зростає, а тактика їхнього використання змінюється.

Про це повідомляє CNN.

У ніч на понеділок удари прийшлися по Києву та Одесі, наступного вечора — по Харкову. Росія все частіше концентрує атаки на кількох ключових напрямках одночасно.

“Замість завдавати ударів то тут, то там вони концентрують удари і здатні досягти максимального ефекту, як кінетичного, так і психологічного”, — розповів CNN Олексій Мельник, співдиректор програм міжнародної безпеки Центру Разумкова.

За останні чотири тижні внаслідок ударів російських дронів, ракет і артилерії загинули щонайменше 154 мирних українці, зокрема діти. Ще близько 900 осіб зазнали поранень. Ці дії мають на меті не лише знищення інфраструктури, а й моральний тиск на населення — створення ілюзії переваги РФ.

Фронт при цьому залишається стабільним: з листопада 2023 року, відколи ЗСУ звільнили Херсон, лінія бойових дій істотно не змінюється. Росія змогла просунутись лише на близько 5 тисяч квадратних кілометрів, не захопивши жодного великого міста.

“Ми їх бачимо, але збити кулеметами вже не можемо”

У Києві суддя Верховного суду Юрій Чумак по ночах патрулює дахи з автоматом у руках. Він — доброволець дронобійного загону. Але, за його словами, знищувати дрони стало набагато важче.

“Беспілотників побільшало. Це є об’єктивний факт. І, звісно, ​​чим їх більше, тим важче проти них працювати”, — каже Чумак.

Раніше дрони запускалися на низькій висоті — уздовж русел річок, щоб уникнути виявлення. Тепер же висота польоту — 2–5 км, що робить їх недосяжними для стрілецької зброї.

“Ми їх усіх бачимо. Радари можуть їх відслідковувати. Але збивати їх із кулеметів стало неможливо”, — пояснює він.

“Час реагування був дуже коротким, тому що ми виявили його тільки тоді, коли він був близько”, — згадує Чумак про стару тактику.

ППО під тиском: ракети закінчуються, ефективність падає

Зі зростанням кількості дронів зростає і навантаження на українську ППО. Якщо раніше вдавалося перехоплювати до 95% дронів, то нині цей показник становить близько 80%, зазначає Олексій Мельник.

“Ми бачимо вплив Росії, яка збільшує кількість (безпілотників) та змінює тактику”, — пояснює він.

Україна вимушена витрачати дорогі ракети на перехоплення дешевих БПЛА. Це змушує військових шукати нові рішення просто на ходу.

Зеленський: у нас є технології, але потрібне фінансування

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ескалацію атак, подякував ППО і добровольцям, які “реагують на посилення повітряної війни” з боку Росії.

“Ми маємо технології. Питання, коли ми зможемо розширитися”, — сказав він журналістам.

Зеленський наголосив, що РФ може виробляти до 300–350 дронів на день, тоді як Україна — лише близько 100.

“Проблема вже не у виробничих потужностях. Вона фінансова”, — резюмував президент.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня армія РФ атакувала 194-ма засобами повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 167 безпілотників та ракет.

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