“Тепер тут пустеля”: яким стало село Кринки на Херсонщині після російської окупації (фото)

На зображенні видно десятки зруйнованих будинків та господарських споруд на березі річки.

Село Кринки, яке розташоване на лівому березі Дніпра на Херсонщині, після приходу російських окупантів перетворилося на суцільну руїну.

Відповідне фото опублікував у середу, 29 листопада, український журналіст та блогер Денис Казанський.

“Два роки тому тут мешкали люди. Тепер пустеля”, - підписав він опубліковане фото.

На зображенні видно десятки зруйнованих будинків та господарських споруд на березі річки. Жодної людини довкола немає.

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Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомляв, що на звільненій території Херсонщини російські окупанти майже вщент знищили деякі населені пункти.

Раніше повідомлялося, що на півдні України точаться бої навколо села Кринки Херсонської області. У цьому районі українські морські піхотинці утримують плацдарм на східному березі річки Дніпро.

Нагадаємо, минулого тижня російські блогери стверджували, що українські війська розширили зону свого контролю у західній частині села Кринки. Крім того, повідомили, що Сили оборони атакували у напрямку Пойми та Піщанівки.

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