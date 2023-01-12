"Тепер воюватимуть на боці добра": Данілов - про те, коли Україна отримає німецькі танки

Секретар РНБО Олексій Данілов сподівається, що Україна скоро отримає німецькі танки Leopard. Він наголосив, що це буде відновленням справедливості після Другої світової війни.

Про це він написав у Twitter.

"Німецькі "Леопарди" в українських степах у 2023 році на боці добра мають шанс урівноважити історичні терези справедливості, які похитнуло зло танків "Вермахту" в 40-х роках. Віримо в мудре рішення наших союзників і партнерів", - написав Данілов.

Раніше секретар РНБО говорив, що він сподівається, що Україна дуже скоро отримає німецькі танки і що ЗСУ зможуть їх освоїти за лічені тижні.

Німецькі «Леопарди» в українських степах у 2023 році на «боці добра» мають шанс урівноважити історичні терези справедливості, які похитнуло зло танків «Вермахту» в 40-х роках. Віримо в мудре рішення наших союзників і партнерів. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) January 12, 2023

Танки Leopard для України: що відомо

11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова 11 січня анонсував передавання Україні танкової роти Leopard. Згідно зі стандартами НАТО, танкова рота складається із 14 одиниць.

Німецький віцеканцлер Роберт Хабек заявив, що Берлін не повинен заважати іншим країнам передавати танки Leopard 2 Україні.

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