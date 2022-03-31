"Тепер є діалог": Єрмак заявив про покращення переговорного процесу з країною-агресоркою

Керівник ОП підкреслив, що президент не віддасть жодного сантиментра України.
Переговорний процес між Україною та Росією набув ознак конструктивного діалогу.
Про це в інтерв'ю іноземним ЗМІ 31 березня сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Якщо Росія починала з мови ультиматумів, то тепер є діалог, складний, але діалог.
За часів Зеленського Україна не віддасть жодного сантиментра нашої території. Якби був Зеленський президентом в 2014, ми би не втратили Крим, бо починалося все однаково - і тоді, і зараз", - заявив Єрмак.
Нагадаємо, що схожу заяву зробив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він зазначив, що представники країни-агресорки постійно знижують свої вимоги.
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